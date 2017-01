Existují obavy, že zejména senioři žijící v odlehlých oblastech se přechodně ocitnou bez signálu. „Prostě na to zatím nejsme připraveni,“ uvedl poslanec norského parlamentu Ib Thomsen televizi Sky News.

Norský parlament přechod na digitální vysílání schválil s tím, že umožní vysílat osmkrát více stanicím za stejnou cenu a bude mít čistší zvuk. Na vlnách FM se ve středu přestane vysílat v severonorském městečku Bodo a do konce roku přejde na digitální vysílání celá země.

Norská vláda si od přechodu slibuje především úsporu. Zatímco přechod na digitální televizní vysílání DVB-T byl vynucen kvůli uvolnění frekvencí pro rychlý mobilní internet, u DAB rozhlasu tak velký tlak není. I proto většina zemí s vypínání FM a AM frekvencí zatím nespěchá a provozuje v menším rozsahu DAB vysílání paralelně s analogovým.

Norsko se stane první zemí, které vypne analogové rozhlasové vysílání v pásmech FM a AM. Místo nich zavede digitální rozhlas DAB, které pojme více vysílacích stanic. Je přitom zajímavé, že podle průzkumu zveřejněném v norských novinách Dagbladet dvě třetiny obyvatel s přechodem nesouhlasí a jen 16 procent je pro přechod, necelých dvacet procent se pak nedokázalo rozhodnout ani pro jednu variantu.

Na pozoru by se ale měli mít uživatelé, kterým přijde nabídka na zaměstnání nebo přivýdělek. Vždy je třeba si dávat pozor na přílohy a odkazy, které jsou součástí e-mailu.

Na konci roku 2016 všechny příznivce kosmonautiky zarmoutila zpráva, že ve věku 95 let zemřel John Glenn. V souvislosti s tím bylo možné narazit na jednu... celý článek

Las Vegas (Od zpravodajů Technet.cz) Stavebnice na učení programování jsou na technologických veletrzích populární. V případě Lega výjimečně nemáme obavy, že by se jí bavili tvůrci více než děti. celý článek

Asi každý z nás ví, jak obtížné je udělat si toust v toustovači nebo se po ránu normálně učesat. Ví to samozřejmě i výrobci spotřební elektroniky a dnem i nocí... celý článek

vydáno 6. ledna 2017

Las Vegas (Od zpravodaje Technet.cz) Společnost HTC Vive představila na veletrhu CES zařízení, které dokáže do virtuálního prostoru „umístit“ jakoukoliv reálnou věc. Ať už je to zbraň do hry, nebo... celý článek

