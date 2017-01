15:48

Facebook bude v Německu označovat falešné zprávy, spolupracuje s novináři

„Velmi opatrně pracujeme na řešení problému falešných zpráv. Zaměřili jsme se na falešné zprávy šířené spammery,“ píše Facebook v oficiálním prohlášení (v němčině). „Přidali jsme také posudky nezávislých třetích stran, které se zabývají nezávislým ověřováním zpráv.“ Novinku spustí v následujících týdnech.

Označení sporné zprávy.na Facebooku po kontrole faktů

Stejně jako v USA, kde Facebook podobnou funkci spustil minulý měsíc, spoléhá Facebook i v Německu na posudky tzv. fact-checkerů (tedy ověřovačů faktičnosti), kteří se řídí zásadami definovanými novinářským institutem Poynter (Fact-Checking Guidelines). V Německu se k těmto zásadám hlásí například nezisková služba Correctiv, „první německá investigativní redakce v německy mluvícím světě“, která je financována z příspěvků jednotlivých dárců. Do budoucna Facebook plánuje spolupracovat s více ověřovači: „Jakmile se do programu institutu Poynter zapojí více organizací, přidáme je mezi ověřovače i v Německu,“ uvedl Facebook.

Rychlejší upozorňování a méně falšování

Možnost nahlášení falešných zpráv na Facebooku

Němečtí uživatelé Facebooku také získají rychlejší možnost upozorňovat na příspěvky, které budou považovat za smyšlené. Pokud jejich domněnku potvrdí vnější ověřovač, bude daný příspěvek označen jako „sporný“ a bude doplněn označením. Uživatelé zároveň obdrží varování, pokud budou chtít takovéto příspěvky sdílet. Sdílení takových zpráv je však možné i nadále.

Facebook zároveň hledá způsoby, jak omezit výdělečnost spamováním. Zprávy, které se tváří, že pocházejí z důvěryhodných zdrojů, už nebudou moci zfalšovat svůj původ, ujistil Facebook.

Facebook podle BBC musí v Německu splňovat přísnější požadavky kvůli odlišným zákonům týkajícím se pomluvy, které jsou v USA mírnější. Německá vláda má také obavy, že letošní parlamentní volby by mohly být ovlivněny falešnými zprávami. Minulý měsíc oznámila, že chystá zákon, který by umožnil vyměřit Facebooku za šíření falešných zpráv pokutu až půl milionu eur (13,5 milionu korun). Německý ministr spravedlnosti Heiko Maas v rozhovoru s listem Welt am Sonntag uvedl, že falešné zprávy představují nebezpečí pro „naši kulturu diskuse“. Dodal, že lidem zodpovědným za šíření falešných zpráv by v mimořádných případech mohlo hrozit až pět let vězení. „Nemůže být v zájmu Facebooku, aby tato platforma byla zneužívána k šíření lží a k nenávistným kampaním,“ řekl ministr.