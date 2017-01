V minulých letech se jménem České pošty šířily podvodné e-maily , které se vydávaly za zprávy o sledování poštovní zásilky. Podvodné e-maily obsahovaly odkaz vedoucí na web, který do počítače stáhl škodlivý kód. Útočníci však většinou přímo útočí na uživatele konkrétního internetového bankovnictví prostřednictvím e-mailů nebo sociálních sítí .

Trojský kůň, kterého si uživatel nevědomky do mobilu stáhne, útočí na elektronické bankovnictví uživatelů. Pošta podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka zatím zaznamenala asi desítku případů.

Družice GOES-16, která do vesmíru odstartovala loni v listopadu, začala posílat první data a detailní snímky Země. Výrazně pomůže při předpovědi a určování... celý článek

Plán na to, jak dostat na sovětského kosmonauta na Měsíc se každou chvíli měnil. Sergej Koroljov zvažoval řadu variant, třeba i tu, že na oběžné dráze budou... celý článek

vydáno 24. ledna 2017 10:10

Las Vegas (Od zpravodajů Technet.cz) Pracovní notebooky Asus, prodávané pro značkou AsusPro, jsou v Česku v podstatě neznámé. Změnit by to mohl model B9440, který by měl na český trh dorazit ve... celý článek

