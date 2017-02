V kinech měl včera premiéru film Jackie o první dámě USA Jacquelině Kennedyové. Začínala jako fotoreportérka v deníku Washington Times Herald. Byla to ona, kdo... celý článek

Televizory Philips se pomalu dostávají do povědomí jako „ty, které svítí dozadu“. Ambilight je skvělá podívaná a v pokročilé třístranné verzi se dostal i do... celý článek

Nová studie naznačuje, jak by snad bylo možné do budoucna komunikovat s pacienty, kteří ochrnuli v důsledku amyotrofické sklerózy. Použili metodu umožňující... celý článek

Novou verzi Windows 10 s doplňujícím názvem Cloud by měl Microsoft představit ještě letos. Určena by měla být především na levné tablety a je možné, že půjde o... celý článek

Po více než 80 letech snahy vědci z Harvardovy univerzity ohlásili, že se jim podařilo připravit kovový vodík. Materiál s velmi nezvyklými vlastnostmi by za... celý článek

DVB-T2 se blíží. Co přinese, jak se máme připravit a odpověď na to, zda váš současný televizor či set-top-box umí přijmout nový signál, odpoví DVBT2ověřeno.cz.... celý článek

Americká armáda představila modernizační strategii pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín TRADOC (U.S. Army Training and... celý článek

vydáno 27. ledna 2017 10:10

Vědci z časopisu The Bulletin of the Atomic Scientist posunuli blíže ke dvanáctce ručičky speciálních hodin, jež mají odrážet závažnost hrozeb, které mohou... celý článek

