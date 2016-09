Podívejte se na dosud nejpřesnější 3D mapu naší Galaxie - Mléčné dráhy

„Vědci lokalizovali 1,15 miliardy hvězd,“ uvedli představitelé francouzského Státního ústředí vědeckého výzkumu (CNRS), který se na misi podílel.



Co vidíte na mapě

Dva jasné objekty v pravé dolní části obrazu jsou velké i malé Magellanovo mračno. Tyto dvě trpasličí galaxie obíhají kolem Mléčné dráhy. Největší soused naší Mléčné dráhy, Galaxie Andromeda má označení M31 a najdete ji v levém dolním rohu.

Jasnější oblasti na mapě označují hustší koncentraci hvězd, tmavší naopak znamenají méně hvězd. Mléčná dráha je takzvaná spirální galaxie, kde většina jejích hvězd je rozmístěná na disku o průměru 100 000 světelných let a tloušťce 1000 světelných let.

Agentura AFP poznamenává, že jde sice o rekord ve sčítání hvězd, ale toto číslo nepředstavuje ani jedno procento hvězd Mléčné dráhy. Ta jich pravděpodobně obsahuje 100-200 miliard.

Vesmírná observatoř podle šéfa mise Freda Jansena zaznamenala přibližně 500 miliard údajů. Vědci doufají, že se jim koncem příštího roku podaří zjistit rychlost a vzdálenost dosud identifikovaných hvězd.

Lidský vlas na vzdálenost 1000 km

Satelit Gaia, jehož životnost je plánována na pět let, byl vypuštěn 19. prosince 2013 z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Ze vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od Země provádí mimořádně přesná měření polohy a pohybu hvězd naší galaxie.

Mezi týmy, které participovaly na vypuštění satelitu Gaia, byli i Češi. Observatoř byla uvedena do libračního bodu L2 asi 1,5 milionu kilometrů od nás a data přenáší rychlostí až 5 Mbit/s. Gaia během let opakovaně (až sedmdesátkrát) proměřuje miliardu hvězd naší Galaxie a přesně určuje jejich polohu, vzdálenost, vlastní pohyby i změny jasnosti. Mezi statisíci dosud neznámých objektů budou určitě i tisíce nových exoplanet a hnědých trpaslíků.

̈Přesnost určení polohy hvězd do 15 magnitudy odpovídá měření průměru lidského vlasu na vzdálenost 1000 km. První podobná astrometrická družice, Hipparcos, měřila v letech 1989–1993 polohy hvězd do 12 magnitudy s přesností odpovídající průměru lidského vlasu na vzdálenost 20 kilometrů. Data se tehdy vešla do 16 svazků. Nový katalog s údaji o miliardě hvězd bude mít rozsah 160 tisíc svazků, takže místo jednoho knižního regálu by v tištěné formě zabral „polici“ o délce z Amsterdamu do Paříže.