Stop nudným videonávodům. Ovládání stroje si zkusíte ve virtuální realitě

Začalo to jako obyčejná „hra“ pro počítač. Servisní mechanik si v sérii jednotlivých kroků ujasní, že má s sebou veškeré potřebné vybavení a provedl všechny nezbytné kroky v přípravě daného úkonu. Poté může nakouknout do virtuální místnosti (stále v rámci programu na obrazovce PC), kde je postavená rozvaděčová skříň, označit si místo, ve kterém bude pracovat a začít provádět jednotlivé úkony.

Samo o sobě je už to, co se interaktivity týče, velký skok kupředu oproti nudným psaným instruktážím či videonávodům. Vyzkoušet si vše předem a být upozorněn na chyby je nespornou výhodou, která může udělat při výcviku technika velký rozdíl. A nejenom jeho, ale kohokoliv, kdo bude s daným strojem (třeba právě s rozvaděčem proudu od ABB, jak nám v továrně ukázali) potřebovat pracovat.

Nakonec vás nástroj oboduje a znázorní chyby, které jste udělali. V simulaci tak můžete de facto soupeřit s ostatními, kdo získá lepší skóre, podobně jako v počítačové hře.

Ale jelikož virtuální realita pokročila kupředu, dá se část této ukázky převést i do rozhraní HTC Vive (recenzi této převážně herní platformy pro PC si můžete přečíst zde), které pracuje nejen s brýlemi pro virtuální realitu, ale také dvojicí ovladačů, takže do virtuální simulace zapojujete i vaše ruce. Program je zatím experimentální, běží na enginu Unity a viděli jsme zatím pouze několik ukázek.

Nejzajímavější je právě zmíněná práce s rozvaděčem elektřiny. Nejenže si celý box můžete prohlédnout kolem dokola či nakouknout dovnitř, ale také s ním díky podpoře ovladačů interagovat pomocí několika nástrojů. Reálně jsme tak mohli box pomocí klíče otevřít (odjistit dveře na dvou místech), ale také pomocí speciálního nástroje vyzkoušet, zda je stroj pod proudem a používat vypínače na hlavní desce.

V režimu virtuální reality jsme se mohli pohybovat jak okolo skříně samotné, tak si třeba přepnout obraz na některý detail rozvaděče a podrobněji zkoumat, co se v něm nachází.

Je vidět, že má ABB ještě co zlepšovat jak v oblasti grafické podoby (rozvaděč stojí uprostřed bílé místnosti), tak funkčních prvků simulace (nefunguje gravitace - odložený klíč zůstane viset ve vzduchu). O podpoře více různých strojů nemluvě. Do budoucna by to však mohl být poměrně zásadní pomocník pro servisní techniky a obecně pro odběratele výbavy od této firmy.

Soupeření s robotem, který třídí čokoládu

Zkouška ovládání rozvaděče elektřiny nebyla jedinou simulací, kterou nám v továrně v italském Dalmine předvedli. Ve virtuální realitě jsme si mohli i zasoupeřit s třídicím robotem IRB 360 FlexPicker. Ten se používá ke sledování pohybu a třídění různých produktů, zpravidla ve vysoké rychlosti.

Na ukázku byla ve virtuální realitě výrobní linka čokolády - různé druhy čokolád robot skládal v předem stanoveném sledu do bonboniéry. My jsme si mohli vyzkoušet, zda budeme pomocí ovladačů rychlejší než robot, případně kolik kousků čokolády mineme, než vyprší časový limit. Není žádným překvapením, že robot byl několikanásobně rychlejší.

V simulaci byly rovněž i vedlejší prvky, které opět názorně sloužily jako poučky pro případné ovládání v praxi. Jezdící pás se například automaticky zastavil při interakci s jinými věcmi, třeba dvířky od jednoho boxu, a bylo jej nutné znovu uvést do původního stavu a manuálně zapnout, aby se třídicí robot znovu spustil.

Připomínáme, že simulace nebyla žádné sci-fi, robot IRB 360 FlexPicker je reálný produkt od ABB.

Rozvaděče, jističe, transformátory

Mimo virtuální reality jsme mohli nahlédnout také do výrobny přístrojů středního napětí a nahlédnout do „chytré laboratoře“, kde ABB testuje a předvádí své nejnovější produkty právě z oblasti rozvaděčů, jističů, transformátorů, ale také třeba některé nejnovější tovární roboty a další technologie.

ABB je nadnárodní společností, která zaměstnává přibližně 132 tisíc lidí ve 100 zemích světa, italská pobočka má asi šest tisíc zaměstnanců. Tato švédsko-švýcarská firma se specializuje na robotiku a technologie pro energetiku a automatizaci.