Vyzkoušeli jsme Acer Aspire Spin 5, příjemně obyčejný tableto-notebook

Ultrabooky a konvertibilní tablety se dostaly do zajímavého stavu. Výrobci již v podstatě neexperimentují s různými koncepcemi, evoluční stádia přežila jen dvě: odepínací (tabletovou část lze oddělit) a překlápěcí (displej lze překlopit na zadní stranu klávesnice). Lze také říci, že alespoň v mainstreamové kategorii se takřka standardizovaly i použité komponenty a nejméně do chvíle, kdy AMD uvede nové procesory Ryzen, se to nezmění.

Dá se tedy říci, že kdyby výrobci neopakovali stále stejné chyby, vlastně by dnes v této kategorii ani nebylo mnoho co testovat.

Jenže kdyby ...

Acer Aspire Spin 5 je 13,3" konvertibilní tablet, který vyžívá druhé jmenované koncepce - displej můžete překlopit na zadní stěnu klávesnice. Provedení působí pevně, robustně a seriózně, což se však odráží i na poměrně vysoké hmotnosti 1,57 kg. Není to žádné drama, ale v dané kategorii patří spíše k těm těžším.

Dotykový displej má rozlišení 1 920 × 1 080 obrazových bodů a lesklou povrchovou úpravu. Díky IPS technologii (přesněji AHVA od AU Optronics) má široké pozorovací úhly bez viditelných změn v obraze. Bohužel má poměrně nízký jasový výkon, což sice nebude větší překážkou při práci v interiéru, ale za jasnějšího dne venku toho mnoho neuvidíte.

Dobrou zprávu máme pro „kecálky“: jak kamera, tak mikrofon odvádějí při použití Skypu velmi dobrou práci. Zvuk je srozumitelný, obraz jasný a slušně vykreslený i v ne zcela ideálních světelných podmínkách. Reproduktory umí hrát i poměrně nahlas, ale zejména ve středech, přičemž v těch vyšších jsou trochu ostřejší, což ještě umocňují zvýrazněné sykavky.

Notebook je osazen dvěma USB 2.0 porty, jedním USB 3.0 portem, HDMI výstupem a kombinovaným sluchátkovým konektorem Jack 3,5 mm. Zatímco všechny konektory jsou ve velkých (nezmenšených) variantách, hůře dopadla čtečka paměťových karet, která je pouze pro microSDHC/SDXC karty.

Zkoušeli jsme Spin v základní konfiguraci, byl tak osazen procesorem Intel Core i3-6100U z předchozí generace Skylake, 4 GB operační paměti, 128 GB úložištěm LiteOn a 49 Wh akumulátorem Panasonic. Poměrně svižné práci pomáhá rychlý disk, naměřili jsme 473 MB/s při sekvenčním čtení a 306 MB/s při zápisu. Benchmarky nepřinesly žádné překvapení, je to stroj pro nenáročnou kancelářskou práci, přehrávání multimédií a práci s on-line službami. V testu PC Mark Home jsme při použití Open CL akcelerace naměřili 2 959 bodů, bez akcelerace pak 2 148. V testu Geekbench 2.4 pak vyšlo skóre 5 226 bodů, GeekBench 3 pak ukázal 2 243 bodů pro jedno, 4 792 bodů pro obě jádra.

Při běžném na výkon nenáročném použití je notebook zcela bezhlučný, ale pokud po něm chcete náročnější výpočetní úkoly, podpoří chlazení ventilátor a ten bohužel není zvukově příliš kultivovaný.

Výborně se pracovalo s rozměrným multidotykovým touchpadem, který sice nemá samostatná tlačítka, ale stisk krajů je natolik přesný a pevný, že nám to ani nevadilo. Standardní je klávesnice, potěší podsvětlené hmatníky kláves, bohužel podsvětlení je spíše slabší a nerovnoměrné. Ale i tak významně pomůže.

Při nenáročném použití jsme se dostali na devět hodin provozu na akumulátor, což někdy umožní i zapomenout adaptér doma a čímž se kompenzuje vyšší hmotnost počítače.

Za 16 590 korun je Acer Aspie Spin 5 povedeným notebookem za velmi slušnou cenu. Jen musíte zvážit, nakolik vás budou trápit zmíněné kompromisy a nedostatky.