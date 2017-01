Firma Adobe v rámci aktualizace tajně propašovala rozšíření do Chromu

Pokud jste si tento týden aktualizovali čtečku PDF souborů od Adobe s názvem Acrobat Reader, možná se vám v prohlížeči Chrome objevilo nové rozšíření.

To proto, že se firma rozhodla do kritických aktualizací pro programy Adobe Acrobat a Reader zařadit i instalaci doplňku Adobe Acrobat extension do prohlížeče Chrome. Ten má zajišťovat převod HTML stránky na PDF.

Adobe se ovšem opomnělo zeptat uživatelů, zda takový doplněk vůbec chtějí. Svým způsobem se tak firma chová jako hacker, který uživatelům podstrčí nějaký kus softwaru. V tomto případě však naštěstí není závadný.

Instalace proběhne bez toho, aby se systém uživatele na cokoliv ptal. Přitom při běžné instalaci pluginu do Chromu se musí uživatel rozhodout, zda souhlasí s požadavky aplikace.

Spolu s novou verzí Flash Playeru vám Adobe nutí Google Toolbar.

Není jasné, zda k podobnému kroku firma využila spolupráci s Googlem, když nabízí jeho vyhledávač a prohlížeč při instalaci novinek, nebo jednala na vlastní pěst.

Jak si všiml časopis Wired, doplněk podle specifikace vedle převodu webové stránky na PDF shromažďuje anonymní údaje o použité verzi prohlížeče.

„Když jste povolili naše rozšíření, budete vyzváni k udělení různých oprávnění, jako je například možnost sledovat adresy URL, které navštěvujete. Upozorňujeme, že je to nutné, abyste umožnili rozšíření převést obsah HTML do PDF. Avšak informace o URL se neposílá zpět do společnosti Adobe,“ uklidňuje firma ve specifikaci k aplikaci.

Pokud nové rozšíření nechcete, prostě jej v Chromu odeberte.