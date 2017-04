Digitální asistentka dostala kameru. Řekne, jak dobře jste oblečeni

Nová verze digitální asistentky Alexa má oko. Echo Look tak zvládne na vyžádání pořídit snímek či video.

Vybavení digitální asistentky Alexa v balení Amazon Echo Look.

Navíc disponuje speciální funkcí, která má radit s oblečením. Do budoucna by mohlo přijít hlídání domácnosti či jiné funkce vhodné pro kamerku. Amazon prodává novinku za 200 USD (cca 5 000 korun).

A co soukromí?

Přítomnost kamery v tomto stále k internetu připojeném zařízení ale vyvolává i obavy o narušení soukromí.

Zalepená kamerka na notebooku Marka Zuckerberga

V době, kdy si i majitel Facebooku pro jistotu přelepuje kamerku na svém notebooku, je umístění takového zařízení například do ložnice opravdu odvážné.

Špehovat uživatele přitom nemusí samotný Amazon, ale třeba útočník, který dokáže najít skulinku, kudy do systému Echa proniknout. Internet je plný snímků a videí z napadených televizorů, dětských videochůviček, notebooků, tabletů, telefonů a dalších zařízení s kamerou, aby se nad podobným nebezpečím dalo jen tak mávnou rukou.

Co vám víc sluší?

Kontrola outfitu v podání aplikace pro Amazon Echo Look

Řadu uživatelů přesto zřejmě zaujme funkce hodnocení oblečení Style Look, která využívá kombinaci strojového učení vycházejícího z doporučení živých stylistů. Firma již podobnou funkci nabízí přes web jako službu Outfit Compare. Jednoduše se necháte vyfotit v různém oblečení a systém vám pak ohodnotí dva outfity a jeden doporučí.

Vedle toho si lidé pomocí Echo Look mohou nafotit či nahrát krátké video toho, co mají právě na sobě. To pak mohou sdílet na sociálních sítích nebo si procházet starší záznamy pro inspiraci.

Pokud vás zajímá, co všechno umí digitální asistentky, přečtěte si náš test nebo hrátky.