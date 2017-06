Amazon končí s nabídkou neomezeného internetového úložiště

Ve čtvrtek zrušila společnost Amazon možnost ukládat si do internetového úložiště neomezené množství dat. Jak uvádí server The Verge, který o změně informoval mezi prvními, dosud mohli uživatelé využít nabídku, kdy si za 60 dolarů ročně (cca 1 400 korun) mohli bez limitu ukládat svá data. Pokud to byly jen fotografie, tak cena byla dokonce pouze 12 dolarů (cca 280 korun).

To se však nyní mění, aktuální ceník tak nyní za 60 dolarů ročně nabízí pouze 1 TB dat, což už je však v podstatě cena 1TB disku. Každý další terabyte stojí dalších 60 dolarů až do maxima 30 TB. Za 12 dolarů nyní zájemce dostane 100 GB dat.

Zůstává neomezené úložiště na fotky, ale to mohou využít jen lidé s předplacenou službou Amazon Prime. Ta stojí 100 dolarů (cca 2 360 korun) za rok a nabízí i další výhody v rámci služeb Amazonu.

Je třeba říci, že původní nabídka byla tak velkorysá, že ji firma nemohla dlouho udržet. Uvedla ji v roce 2015 jako marketingový tah v boji s konkurencí v podobě Dropboxu, Google Drive nebo Onedrivu od Microsoftu.