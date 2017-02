Ambilight je prudce návykový. Dojmy z TV Philips kazí hlavně Android

Jen málokdy se dnes stává, že by nějakou funkci nabízel jen jeden výrobce. Jedním z několika málo příkladů je již roky Philips (respektive TPVision) se systémem Ambilight. Pokud jej chcete, váš výběr se zúží jen na televizory této značky. A za sebe musím říci, že v současné generaci je pro to důvod.

Ambilight je systém zadního osvětlení televizoru. V případě testovaného modelu 55PUS6561 jej tvoří tři řady LED (jedna po každé straně televizoru a jedna na horní straně), které barevně osvětlují stěnu za televizorem a jeho okolí. Intenzitu světla a jeho barvu ovlivňuje dění na obrazovce a zjednodušeně lze říci, že barva osvětlení navazuje na barvu obrazu v daném kraji obrazovky.

Důvody jsou pro to dva. V setmělé místnosti se tak televizor stará o oku příjemný kontrast obrazu s okolím, takže nikdy nevidíte rozzářenou obrazovku proti černé zdi, což může být zejména u HDR obrazu poměrně nepříjemné. Dalším důvodem je pocitové zvětšení obrazu - dění na obrazovce není ostře ohraničeno hranami panelu, ale pocitově volně pokračuje i mimo ni.

Ukázka Ambilightu při sledování Netflixu. Intenzitu a charakter efektu si můžete přizpůsobit vlastní chuti. Z prostorových důvodů jsme měli stojánky nainstalované opačně, ale doma to rozhodně nezkoušejte.

V menu najdete poměrně širokou paletu možností, jak výsledný efekt ovlivnit, a navíc lze televizor spárovat s chytrým osvětlením Hue. Žárovky v osvětlení pak mohou celý efekt synchronně podporovat, i když tuto variantu považuji vhodnou zejména pro koncerty nebo jen reprodukci hudby, když doma chcete během večírku navodit klubovou atmosféru.

Od předchozích generací se současný Ambiligt liší především barevným rozlišením a rychlostí reakcí na promítaný obraz. Po celou dobru testovacího soužití jsem jej neměl chuť vypnout a naopak mám pocit, že se mi po něm bude stýskat. Je to nejen efektní, ale i opravdu příjemné. Ideální je, když je kolem televizoru dostatek volného prostoru (prázdné zdi), nicméně i v případě, že jsou v blízkosti televizoru sloupové reprosoustavy a centr (jako v mém případě), lze je vzájemně uspořádat tak, aby světelné odrazy od nich nebyly rušivé.

Android TV

Odhlédneme-li od systému Ambilight, je Philips 55PUS6561 celkem běžný chytrý televizor. Výrobce před necelými třemi lety jako první vsadil na operační systém Android TV od Googlu a spolu se Sony jsou jedinými velkými hráči na trhu, kteří jej dnes využívají.

Přiznám se bez mučení, že Android TV není mým favoritem a jak WebOS od LG, tak Tizen od Samsungu považuji za uživatelsky mnohem přívětivější systémy. Zejména mi vadí poněkud přeplácaná hlavní obrazovka, kde největší prostor zabírají doporučení ke sledování. Systém vybírá nejčastěji z videí na YouTube a her či hudby na Google Play a za celou dobu testování mi snad nenabídl nic, na co bych chtěl „kliknout“. Vzhledem k tomu, že Android TV neumožňuje přepínání uživatelských profilů, je tento výběr zkreslen volbami různých uživatelů (tj. rodinných příslušníků), takže se ve finále netrefuje do noty nikomu.

Prostředí Android TV

Pod tímto obsahovým pelmelem je řada aplikací doporučených společností Philips a teprve pod ní jsou aplikace, které jste si sami vybrali a nainstalovali. Třeba Netflix (ten má alespoň samostatné tlačítko na dálkovém ovladači), Stream.cz nebo VLC. Jednotlivé ikony si můžete alespoň v rámci řady uspořádat podle vlastního uvážení.

Z hlediska nabídky aplikací na tom Android není úplně špatně, má však jedno zásadní ale: pokud očekáváte stejnou (nebo podobnou) nabídku aplikací, jaké jsou pro chytré telefony a tablety, budete velmi zklamáni. Velké množství aplikací, které mám v tabletu a na velké obrazovce by mi dávaly smysl, v aplikačním obchodě pro Android TV nenajdete - například Amazon Prime Video, O2 TV Go, nebo třeba Google Mapy nebo Google Earth.

Prostředí Android TV

Jinak, co se multimediálních aplikací týká, výběr opravdu není špatný. Nechybí mediacentra Kodi (dříve XBMC) a Plex, přehrávač VLC a kupříkladu majitele sítových disků (NAS) od Synology potěší přehrávač DS Video. Již v továrním nastavení jsou připraveny aplikace Filmy a Hudba na Google Play.

Televizor nemá vestavěnou kameru (její absence je po ukončení podpory komunikátoru Skype pro televizory zcela běžná), ale bohužel nemá ani vestavěné mikrofony (ani v televizoru, ani v dálkovém ovladači), takže hlasové vyhledávání, které Android TV na každém kroku nabízí, nefunguje, dokud s televizorem nespárujete chytrý telefon. Původně jsme si chtěli stěžovat na nefunkční chromecast přenos z chytrého telefonu na televizor, to však spravila softwarová aktualizace televizoru.

Televizor jsme aktualizovali nejméně dvakrát, přesto naprostá většina testu proběhla s Androidem 5.1 Lollipop. Teprve po odeslání recenze do redakčního sytému televizor nabídl aktualizaci třetí, tentokráte zásadní - na Android 6.0 Marshmallow.

Zásadní změna nastala u aplikace Netflix, která nově podporuje i HDR video. USB paměť lze nyní nastavit tak, aby se chovala jako paměť interní, což se při instalaci většího množství aplikací či stahování obsahu může hodit. Citelně se zrychlil chod systému a při vyhledávání srozumitelněji přepínáte mezi hlasem a klávesnicí.

Stojánek

Při instalaci televizoru může nepříjemně potrápit stojánek. Nožičky totiž sahají až k samotné hraně obrazovky, a proto potřebujete poměrně široký TV stolek. To je dnes poměrně běžné, v mnoha případech to však komplikuje instalaci. Nezbývá než doufat, že se Philips a další výrobci inspirují u Panasonicu, který v nových řadách nabízí dva páry montážních otvorů, jedny na krajích a druhé blíže středu televizoru.

Obraz a zvuk

Televizor dokáže vykreslit obraz ve 4K/UHD rozlišení (3 840 × 2 160 obrazových bodů) a s vysokým dynamickým rozsahem HDR podle základního standardu HDR-10. Tyto vlastnosti samozřejmě vyniknou jen při přehrávání videí adekvátních parametrů. U kvalitativně horších videí pak televizor upscaluje na 4K a snaží se i o umělé rozšíření dynamického rozsahu a výsledek je docela povedený - i 720p videa (nebyla-li zničena nadměrnou kompresí) vypadají na 55" obrazovce velmi dobře.

Televizor neumí přehrávat 3D obraz, což je velká škoda - kombinace 4K obrazovky a pasivní 3D technologie totiž znamená, že se můžete dívat na prostorový obraz v plném HD rozlišení, aniž by bylo nutné výsledek kazit elektronickými stmívajícími brýlemi, stačí na to obyčejné polarizační. V takové kombinaci se ztrácí mnoho dřívějších výhrad vůči prostorovému obrazu, takže je škoda, že 55PUS6561 tuto možnost nenabízí.

Diody systému Ambilight

Obraz tak má vyjma absence 3D vlastně jen dvě chyby. Panel není schopen vykreslit příliš kvalitní černou, která je přinejlepším tmavě šedá. Vzhledem k informaci výrobce, že zobrazovač je vybaven přímým LED podsvětlením a technologií microdimming, je výše uvedené zklamáním. Horší podání černé se také místy odráží i na horším prokreslení detailů v tmavých částech obrazu, i když to rozhodně není špatné, jen by to při lepší práci s podsvětlením mohlo být mnohem lepší.

Druhý nedostatek se týká dynamického řízení jasu podle osvětlení místnosti a charakteru obrazu. I na nastavení „nízké“ zavinil občasné jasové zakolísání, přičemž někdy jsem měl pocit, že je to vlastně zpětná vazba na osvětlení místnosti AmbiLightem. Funkce jde nicméně vypnout.

Samotné podsvětlení musíme pochválit za velmi slušnou homogenitu v celé ploše, což v této cenové úrovni není samozřejmostí. Mimo menší prosvětlenější skvrny v levé spodní části obrazovky, což může být i kusový problém, je velmi dobré.

Zvuk za zbytkem televizoru kvalitativně zaostává, hraje především ve středech a pro dobrou srozumitelnost vokálu je někdy nutné přidat na hlasitosti nad běžný rámec. Pořízení alespoň soundbaru je tak opravdu dobrý nápad.

Dobře vybavený, za rozumnou cenu a s Ambilightem

Philips 55PUS6561 je dobře vybavený moderní televizor. Je připraven na české DVB-T2 televizní vysílání v HEVC a jeho přehrávač umí přehrát i H.265 videosoubory - tedy až na ty s 12bit barvami, ale to je zatím problém i pro softwarové přehrávače v PC.

Díky 4K rozlišení a vysokému dynamickému rozsahu HDR nabízí vizuálně úchvatný obraz, který však má bohužel své nedostatky. Díky HDMI 2.0 je připraven i na připojení UHD Blu-ray přehrávače. K internetové síti jej připojíte jak bezdrátově přes wi-fi, tak ethernetovým kabelem. Nechybí ani bez problému fungující HbbTV.

Televizor pohání čtyřjádrový procesor MediaTek MT5890. Velikost operační paměti výrobce neuvádí, ale podle diagnostiky je to 1,5 GB. Úložiště má podle výrobce 16 GB, podle diagnostiky 12 GB a rozšířit lze USB pamětí.

Největším lákadlem a důvodem ke koupi 55PUS6561 je jednoznačně funkce Ambilight - je to skvělá podívaná. Obraz celkově hodnotíme jako velmi dobrý, jen škoda horšího podání černé a chybějícího 3D. Bohužel stále nemůžeme přijít moc na chuť operačnímu systému Android TV, od počátku jsme od něj čekali mnohem více. A ačkoli to je chyba jeho tvůrce, společnosti Google, výsledná nespokojenost dopadá prostřednictvím produktů právě na Philips (a také třeba na Sony).

Rozumná je cena: 25 990 korun.