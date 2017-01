Rodí se podoba americké armády ve 21. století. Plán se jmenuje BIG 6+1

Americká armáda představila modernizační strategii pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín TRADOC (U.S. Army Training and Doctrine Command) označuje strategii jako Big 6+1 s odkazem na současnou strategii Velké pětky (Big Five).