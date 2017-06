Využijte tablet jako skener nebo vyzkoušejte noční režim prohlížeče

Firefox Nightly

Firefox Nightly je vždy nejnovější vývojovou verzí oblíbeného prohlížeče.

Tvůrci internetového prohlížeče Firefox nově umístili do Google Play aplikaci Firefox Nightly, která je aktualizována každý den a představuje vždy nejnovější vývojovou verzi Firefoxu. Pokud si tedy chcete vyzkoušet čerstvé funkce Firefoxu dříve, než se dostanou do betaverze (kterou lze rovněž instalovat z Google Play) a poté i do stabilního Firefoxu, je Firefox Nightly tou správnou volbou. Ale pamatujte na to, že je to verze určená především pro vývojáře, takže nemusí být vždy stabilní a bezproblémové funkční.

Dostupnost: Android

S TV Show Favs nepropásnete žádný díl vašeho oblíbeného seriálu.

TV Show Favs

Pokud sledujete na internetu zahraniční seriály, pomůže vám aplikace TV Show Favs udržet si přehled, kdy budou vysílány nové epizody. Pro zařazení seriálu mezi oblíbené použijete jednoduše vyhledávač a čas vysílání nových epizod se automaticky zařadí do kalendáře. Mimo to se můžete v aplikaci TV Show Favs dozvědět i mnoho nových informací o seriálech a hercích, jednotlivých sezonách i plánech dalšího vysílání.

Dostupnost: Android

Aplikace Adobe Scan vytváří z papírových dokumentů PDF soubory.

Adobe Scan

Až dlouho po řadě dalších aplikací tohoto typu přichází i Adobe s nástrojem na digitalizaci papírových dokumentů prostřednictvím fotoaparátu mobilního zařízení. Pro použití aplikace Adobe Scan je třeba si vytvořit uživatelský účet Apple ID, ale jinak je aplikace k dispozici zdarma a bez reklamy. Adobe Scan dokáže automaticky identifikovat oblast dokumentu, na který namíříte fotoaparát, a pořídí jeho snímek. Následně lze vyfocený dokument oříznout a jinak doladit, aby z něj mohla aplikace Adobe Scan vytvořit soubor ve formátu PDF.

Dostupnost: Android, iPad

V aplikaci Inoreader najdete aktuální zprávy na jednom místě.

Inoreader

V aplikaci Inoreader si můžete vybrat ze stovek zpravodajských serverů s různým tematickým zaměřením, ze kterých budou v pravidelném intervalu načítány nové články. V základní nabídce sice nejsou zahrnuty české servery, ale snadno je přidáte sami jednoduchým zadáním URL adresy. Inoreader funguje i v off-line režimu, takže si můžete uložit články k pozdějšímu přečtení na cestách, bez připojení k internetu. Aplikace Inoreader je k dispozici zcela zdarma a bez reklam.

Dostupnost: Android, iPad

AcDisplay zobrazuje hodiny a notifikace na zhasnuté obrazovce.

AcDisplay

Aplikace AcDisplay nahradí výchozí zamykací obrazovku zařízení a bude na zhasnutém displeji zobrazovat hodiny a notifikace – podobně jako to umí některé smartphony. Důležité údaje tedy můžete mít kdykoli na očích, aniž byste zbytečně zkracovali výdrž tabletu na akumulátor. Po instalaci je třeba aplikaci AcDisplay přidělit celou řadu oprávnění. Tímto úvodním nastavením vás aplikace automaticky provede.

Dostupnost: Android

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety? Podělte se o tipy v diskusi.