Aplikace pro tablety: anatomický atlas nebo automatický videoeditor

Quik

Bezplatný videoeditor upraví videoklipy dle zvoleného stylu.

Videoeditor Quik pomůže s úpravou videozáběrů pořízených kamerou mobilního zařízení i uživatelům, kteří se jinak stříhání videa příliš nevěnují. Má totiž několik vlastních stylů, do kterých automaticky stylizuje video a doplní jej o hudbu. I přes automatizovanou funkci aplikace Quik máte stále kontrolu nad délkou výsledného videa i nastavení použitých efektů. Quik navíc umí pracovat nejen s videozáběry, ale i fotkami, ze kterých dokáže sestříhat poutavou videoprezentaci.

Dostupnost: Android, iPad

Google přidal do aplikace Tapety nové snímky.

Tapety

Aplikace Tapety z dílny Googlu nabízí velký výběr fotek, textů nebo živých tapet, použitelných na pozadí domovské obrazovky mobilních zařízení s Androidem. Tapety se mohou každý den náhodně střídat, nebo si můžete zvolit jednu tapetu pro trvalé použití. Google aplikaci v uplynulých dnech doplnil o celou řadu nových snímků a opravil zjištěné chyby. Stále však není možné nastavit odlišné tapety na domovskou a zamykací obrazovku.

Dostupnost: Android

Quadro promění iPad v další ovládací prvek aplikací spuštěných v počítači.

Quadro

Aplikace Quadro pro iPady a iPhony umožňuje nadefinovat si sadu tlačítek s funkcemi různých programů, která budou zobrazena na displeji vašeho mobilního zařízení spárovaného s počítačem s operačním systémem macOS. Displej mobilního zařízení se pak stane dalším ovládacím prvkem, který vám usnadní ovládání grafických programů, kancelářských aplikací i dalších používaných nástrojů. Sami si můžete nastavit rozložení tlačítek a jejich funkce, nadefinovat si makra nebo k jednomu počítači připojit více různých zařízení s iOS. Základní verze aplikace Quadro je k dispozici zdarma, plná verze přijde na necelých 400 korun ročně.

Dostupnost: iPad

Aplikace My Device zobrazí veškeré podrobnosti o vašem mobilním zařízení.

My Device

Diagnostická aplikace My Device zobrazuje detailní informace o hardwarové výbavě vašeho mobilního zařízení včetně typu a výkonu jeho procesoru, kapacity a stavu obsazení operační paměti, kapacity baterie, verze operačního systému Android a instalovaných aplikací. Hloubavější uživatelé mohou kontrolovat také informace ze senzorů, kterými je mobilní zařízení vybaveno. Aplikace My Device rovněž přesně popíše aktuální připojení k wi-fi a dostupnost různých funkcí (NFC, GPS, Bluetooth atd.). Aplikace My Device je k dispozici zcela zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android

Anatomický atlas je špičkovou aplikací za vysokou cenu.

Human Anatomy Atlas 2017

Aplikace Human Anatomy Atlas 2017 ukazuje výhodu interaktivních výukových materiálů oproti běžným učebnicím a encyklopediím. V aplikaci jsou totiž k dispozici nejen obrazové materiály, ale také animace fungování kloubů či svalů, množství videí a interaktivních 3D modelů. Nechybí textové popisky a namluvené komentáře (obojí v angličtině, popisky v latině), stejně jako testové otázky pro ověření nabytých znalostí. Cena aplikace ve výši 750 korun je vysoká, ale odpovídá její kvalitě.

Dostupnost: Android, iPad

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety? Podělte se o tipy s ostatními čtenáři v diskusi.