Uniklé informace ukazují, že Apple připravuje vlastní chytré brýle

Společnost Apple neutajila novinky, na kterých v poslední době pracuje. Informace unikly kvůli několika zaměstnancům čínské společnosti Foxconn, která ve svých továrnách pro Apple přístroje vyrábí. Uniklá data se týkají hned tří přístrojů: mobilního telefonu iPhone X, nových notebooků MacBook a připravovaných chytrých brýlí s nakousnutým jablkem ve znaku.

Informace se dostaly ven v rámci diskuze Ask me anything na serveru Reddit, kde na otázky sice odpovídali prověření diskutující právě z Foxconnu, ale pravdivost odpovědí nelze ověřit, takže je lze zatím považovat za spekulace.

Dřívější návrh Apple brýlí s virtuální realitou

Asi nejzajímavější bylo potvrzení některých předchozích informací o brýlích, na kterých firma pracuje. Spíše než o brýle pro virtuální realitu (VR), jejichž vlastní podobu si Apple nechal patentovat, to bude systém pro rozšířenou realitu (AR). Tedy podobné zařízení jako jsou Hololens od Microsoftu, Moverio od Epsonu nebo Glass od Googlu.

Brýle mají obsahovat mikrofon pro hlasové příkazy a dále magnetometr a akcelerátor. Díky tomu by mohla být využita gesta jako je třeba pokrývání hlavou. Cena brýlí by se mohla pohybovat kolem 600 USD (cca 14 200 korun).

Apple zatím brýle vyvíjí a na veřejnosti by se mohly objevit někdy mezi roky 2018 až 2019, pokud mezitím nedojde ke zrušení projektu. Právě to, že by Apple mohl projekt zrušit, je prý více pravděpodobné, než to, že by jej firma dokončila a začala nabízet komerčně. Alespoň si to myslí zmínění diskutující z Foxconnu, kteří odhadují pravděpodobnost uvedení přístroje na trh na 35 procent.