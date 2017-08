Apple nejspíše chystá vlastní televizi. Utekly snímky z certifikace

Hned na začátku je slušné říci, že oficiálně nebylo potvrzeno vůbec nic a stále tak neopouštíme rovinu spekulací. Pokud vynecháme možnost, že jsou fotky montáží, nebo že se Apple rozhodl vytvořit počítačový monitor s úhlopříčkou cca 60 - 65", pak je pravděpodobné, že se uvedení televizoru Apple blíží.

Apple je již nyní součástí „televizního“ průmyslu díky multimediálnímu streameru Apple TV a katalogu filmových a seriálových titulů v iTunes. S rozmachem chytrých televizorů se motivace k pořízení multimediálních streamerů a tedy i Apple TV značně snižuje. Reálně by se tak mohlo stát, že by zákazníci sledující filmy v iTunes mohli přejít k některé z konkurenčních služeb, které jsou integrovány přímo v televizorech - například Netflix, Amazon Prime Video, nebo Filmy od Google.

Výroba vlastního televizoru by tak dávala dobrý obchodní smysl.

Televizor by byl s největší pravděpodobností OLED a vzhledem k tomu, že Apple spolu s Foxconnem oznámil obří investici deseti miliard dolarů do nové továrny na displeje, je možné, že se v pozdějších generacích plánuje obejít i bez společnosti LG - která má nyní v OLED zobrazovačích prakticky monopol. Je jasné, že by podporovala 4K rozlišení a vysoký dynamický rozsah HDR (které bude podporovat i nová Apple TV).

Apple se málokdy pouští do nového odvětví bez toho, aniž by mohl nabídnout „něco navíc“. V případě chytrého televizoru by to mohlo být snadné přepínání mezi uživatelskými účty, které dnešním televizorům ve většině případů zoufale chybí - a ve světě na míru doporučovaného obsahu by dávalo velký smysl. O tom, zda k tomu případně využije například rozpoznávání obličeje, nebo aplikaci na hodinkách Apple Watch, můžeme jen spekulovat. I když první varianta je podpořena dvojicí tmavých míst pod obrazovkou, které mohou naznačovat přítomnost dvojice kamer.

Smysl by mohlo dávat i propojení s IoT systémem Apple HomeKit.