Apple na stolní systémy nezanevřel, chystá nové PC

Mohlo by se zdát, že Apple tak trochu zapomněl na svou řadu desktopových systému MAC, ale není tomu tak. Alespoň to vyplývá z nejnovější zprávy šéfa firmy Tima Cooka určené zaměstnancům.

„Někteří lidé v médiích se ptají, zda jsme odhodláni dále vyvíjet stolní počítače. Pokud o tom máte nějaké pochybnost, nechť je jasně řečeno: Máme v našem plánu velké desktopy. Nikdo by o ně neměl mít starost,“ napsal Cook podle serveru TechCrunch zaměstnancům.

„Desktop je pro nás strategická záležitost. Ve srovnání s notebookem je unikátní, protože může mít mnohem větší výkon - větší obrazovku, nejvíce paměti a úložného prostoru, také má pestřejší nabídku vstupních a výstupních zařízení. Existuje tak mnoho různých důvodů, proč jsou stolní počítače skutečně důležité,“ dodává Cook.

Jakého druhu stolního PC se příští rok dočkáme, zatím není jasné. Mohl by to být Mac mini, který nebyl aktualizován od roku 2014 a do roku 2012 byl aktualizován každý rok. Mac Pro se dočkal vylepšení v roce 2013. Nejnovější je z tohoto pohledu iMac, který dostal v roce 2015 5K displej.