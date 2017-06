Profesionální řidiče nahradí „stupeň 5“. Otázka je, kdy se to stane

11:00 , aktualizováno 11:00

Co všechno už dnes dokáží samořídící auta? Kdy se dočkáme toho, že vůz necháme před obchodem a on sám zajede do podzemních garáží? Jak brzy přijdou profesionální řidiči o práci, protože je nahradí „stupeň 5“? To vše se řešilo v Praze, kde se sešli experti na vývoj samořídících systémů.