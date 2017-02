ROZSTŘEL: Český kapitán se plaví Evropou rychlostí 15 km/h

Ve středu 15. února 2017 přesně ve 12:30 zakotví v našem diskuzním studiu Rozstřel Jaroslav Batista lodní kapitán remorkéru RIO 2. Pokud sledujete SlowTV, pak víte, že právě jeho loď vozí naši kameru a diváci mohou putování po vodní dálnici Děčín - Hamburk sledovat každý den v přímém přenosu. Otázky na kapitána můžete pokládat už nyní - ptejte se ZDE.

Na sever Německa už vezl leccos. Mezi suverénně nejméně oblíbené náklady patří ječmen. „Štípe to, práší. Člověk se potí, lepí se to na něj. Druhý den ráno pak skoro ani nemůžete otevřít oči, jak je máte zalepené,“ popisuje kapitán.



Jak se stát kapitánem

Pokud chce člověk pracovat jako loďmistr, vyučí se lodním mechanikem nebo vystuduje lodní průmyslovku. Na pozici kapitána musí absolvovat pět až šest let praxe a složit kapitánské zkoušky. Jaroslav Batista dělá kapitána už 36 let, od svých 22.

Tenkrát ještě stačily pouze tři roky praxe před zkouškami. „Hodně jsem četl Jacka Londona a Johana Fabricia a další autory, kteří psali o námořnících. To mě lákalo, chtěl jsem to zkusit. Byl jsem z Havířova, kde na mě všichni koukali jako na exota, protože většina kluků šlo na horníka. Můj sen byl ale kapitán a to se mi splnilo,“ vzpomíná.

„Já jsem tady takový inventář,“ říkává často o svém působení na remorkéru RIO 2. Je tady doslova jako doma. „Skutečně domů se dostanu spíš příležitostně, když jsme v Čechách. Nebo o dovolené,“ říká kapitán. Po měsíci se mu střídají dvě posádky.

Evropou rychlostí 15 km/h

Všechno má své kouzlo. I mnohdy zdánlivě monotónní cesta po německých lodních kanálech. Jednou se například na přepravovaném šrotu usadili dva konipásci. Batista to v živé on-line reportáži, kterou můžete taktéž sledovat na SlowTV okomentoval: „To mám právě na téhle práci rád, že jsem neustále v přírodě. Na který jiný dopravní prostředek vám jen tak sedne pták? Naučily se sem létat vrány, které vyzobávají obilí. I ledňáček se mnou občas jel a vezl se třeba tři kilometry, a pak zas odletěl. To je náš nejkrásnější pták,“ říká kapitán. „Pořád vidíme srnky, bobry, norky, lišky, různé druhy hus, divoké kachny, potápky, roháče, racky. Ale viděl jsem už i mývala, vlka. V Německu vidíte hodně orlů,“ vyjmenovává. Kdyby se býval nestal kapitánem, chtěl by prý být zoologem.

V kormidelně kapitán neotáčí kolem, ale má tzv. rajčáky - dvě kormidelní páky. Na délku máme přes 134 metrů, což je jen o tři metry méně než maximální povolená délka lodě na Labi. Jak se takový kolos řídí? „Teď už mi to jde samo, je to jen o praxi,“ říká kapitán.

„Nejobtížnější je to, když je loď prázdná, to jsme lehcí, vysocí. Je to potom, jako když auto jede stále smykem, klouže to. Člověk s tím musí počítat, víc si najíždět,“ vysvětluje. Běžně se RIO plaví rychlostí 15 km/h. „Když to ženu, tak jedeme i 20, ale když je méně vody, tak třeba jen 12 km/h. Záleží na vodním stavu a nákladu,“ vysvětluje kapitán.

Když bylo loni málo vody a stav se ani podle předpovědi neměl zlepšit, kapitán to okomentoval: „Podle zítřejší předpovědi vodočtu je v Ústí 150 cm. Tím pádem pojedeme nejdál do Děčína. Dál už bychom museli mít kolečka.“