Přicházejí myši nabíjené bezdrátově přímo z podložky

Asi bychom nenašli člověka, který by si u bezdrátové počítačové myši někdy nepovzdechl nad tím, že místo aby ji používal, musí nyní hledat baterie nebo kabel pro nabíjení. Právě tento problém by měly řešit bezdrátové novinky v této oblasti.

Je to asi nejlogičtější způsob využití bezdrátového dobíjení: počítačová myš a podložka, která ji nabíjí. Teprve nyní se však ukazují první produkty. Na veletrhu Computex to byla společnost Corsair, která zde představila model označovaný jako Concept Zeus. Jak z názvu vyplývá, není to zatím produkt, který by měl jít do prodeje, ale ukazuje jeden ze směrů a je třeba říci, že ten méně praktický. Tato myš se totiž dobíjí pouze tehdy, když ji uživatel odloží na označený bod na podložce. Nemůže ji tak využívat.

Podložka Powerplay a modul pro myš Powercore v systému pro bezdrátové dobíjení od Logitechu

To Logitech představil mnohem pokročilejší nápad, který je navíc již prošel vývojem a firma jej začne prodávat. Novinka se jmenuje Powerplay a nabízí podložku s bezdrátovým nabíjením po celé ploše, takže se uživatel nemusí nijak omezovat.

Podložka stojí 100 amerických dolarů (cca 2 400 korun) a je třeba k ní pořídit jednu ze dvou myší, které toto nabíjení podporují. Je to model G703, který stojí také 100 dolarů ,a vybavenější G903 za 250 dolarů (asi 6 000 korun). Oba podporují modul Powercore, který umožní z podložky energii přijmout.

Novinka zvládne nabíjet myš neustále, tedy když odpočívá na podložce i když je používána. K nabíjení prostřednictvím bezdrátového standardu Qi musel Logitech vyvinout 2mm vrstvu, kterou pod podložky vložil.