Schovejte se na síti při surfování z PC, mobilu či tabletu

Pro tento způsob komunikace se využívají proxy servery nebo virtuální privátní sítě. Jde o prostředek sloužící k propojení několika počítačů prostřednictvím (veřejné) sítě. Tím lze dosáhnout toho, že PC budou mezi sebou komunikovat, jako kdyby byla neveřejná. Tímto způsobem skryjete svoji skutečnou identitu a informace jako typ operačního systému, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky, IP adresu apod. a zamezíte lokalizaci své polohy.

I přestože většina dnešních internetových prohlížečů nabízí funkci pro anonymní surfování, s anonymitou na internetu to nemá co dělat. Je to režim, při kterém se pouze aktivita na internetu nezapisuje do PC. Vše ostatní je zdokumentováno. Teprve s programy níže lze skrýt informace předávané serverům, ale také mohou pomoci využívat služby, které jsou povolené pouze v určité části světa. Pokud totiž získáte místní IP adresu, budou dveře otevřené a vy je tak můžete začít využívat.

Nabízí síť poskládanou z routerů, která umožňuje šifrovat a dešifrovat data posílaná mezi vámi a dalšími počítači. Tím je skryta identita PC, přičemž každý router má informaci jen o tom, od koho data přijal a kam je má přeposlat. Po instalaci stačí v browseru dle pokynů nastavit proxy a začít surfovat opravdu anonymně.

Java Anon Proxy (JAP) je klient umožňující na internetu anonymně surfovat, opět díky kaskádovém mixu serverů a to s jakýmkoliv internetovým prohlížečem. Stačí si aplikaci nainstalovat, nakonfigurovat internetový prohlížeč dle požadavků aplikace a dále pracovat jako dosud. Uživatel má přitom na výběr z jaké země bude surfovat. Stačí si vybrat z dostupných připojení (proxy). Aplikaci je možné spustit i bez instalace přes systém Java Web Start.

Od konkurence se odlišuje svojí jednoduchostí a hlavně funkčností. Stačí ho spustit a okamžitě skryje místo, odkud pochází komunikace, takže se může zdát, že na weby přistupujete z USA, Německa, Švýcarska, Velké Británie a dalších šesti zemí. Bezplatná verze je určena pro příležitostné použití a umožňuje přenést až 500 MB dat za měsíc provozu.

Vytvoří virtuální privátní síť (VPN), čímž znemožní vypátrání počítače na internetu – skryje IP adresu a další údaje. Po stažení a instalaci je nutné vytvořit zdarma účet a následně se k němu přihlásit. Freeware verze má několik omezení a tím hlavním je především množství přenesených dat.

Ochrání počítač před tím, aby data přes wi-fi putovala v nezabezpečené podobě tím, že je zašifruje. V praxi to vypadá tak, že jsou data šifrována od notebooku až ke službě AnchorFree (poskytovatel programu Hotspot Shield). Tento tunel následně chrání před hackery, kteří „naslouchají“ a odchytávají data. Kromě toho program obsahuje i prvky pro anonymní surfování, takže dokáže skrýt IP adresu.

Od konkurence se liší svojí jednoduchostí a hlavně funkčností. Stačí spustit a okamžitě skryje místo, odkud pocházíte a tak se může zdát, že na weby přistupujete z USA, Německa, Švýcarska, Velké Británie a dalších šesti zemí. Program automaticky spolupracuje se všemi populárními webovými prohlížeči. Bezplatná verze je určena pro příležitostné použití a umožňuje přenést až 2 GB dat za měsíc provozu.

Program používá tzv. kaskádový mix serverů. Jde o jakýsi kompromis mezi Torem a proxy servery. Data jsou šifrována a probíhají řetězcem serverů, díky čemuž se kryje řada údajů a je tak velmi složité vypátrat, který paket patří jakému počítači. Poslední server je společný, a tak všichni uživatelé mají stejnou IP adresu. Zdarma dostupná verze umožní surfovat rychlostí pouze 50 kbps, stahovat soubory do velikosti 2 MB a má další omezení.

Program umožňuje vybrat si z proxy serverů fungujících v USA, Velké Británii, Německu, Polsku a Francii. SafeIP rovněž nabízí některé další funkce, které vám umožní blokovat cookies, reklamy či přístup na známé weby se škodlivým programovým kódem. Dále pomůže se soukromím, a to díky privátním DNS serverům. SafeIP pracuje s veškerým softwarem využívajícím internetové připojení. Funguje jako prostředník mezi připojením k PC a programovým vybavením.

Jde o proxy službu jež umožňuje skrýt PC na internetu. Samotná aplikace se nemusí instalovat a automaticky nastaví Internet Explorer k použití. Svůj stav indikuje ikonou zámku u hlavního panelu. V případě používání Firefoxu, Chrome či jiných prohlížečů je nutné nastavit proxy ručně (localhost: 9666).

Tento program stačí stáhnout, nainstalovat, spustit, zaregistrovat se a přihlásit se. Pak surfujete na internetu ve speciálním režimu – ve zdarma dostupné verzi rychlostí 300 kbps. Na servery přistupujete z americké IP adresy (placená verze umožňuje i další).

