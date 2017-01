Bitcoin překonal hranici 1 000 dolarů

Jak probíhá těžba virtuálních mincí? K výdělku teoreticky stačí obyčejný počítač, ale výnosnější jsou upravené těžící soupravy. Na počátku však mince padaly na účet jedna za druhou. Každé peníze jsou založeny na důvěře. Obě strany musí důvěřovat nějaké autoritě, která za peníze ručí. V případě většiny měn je to stát a jím pověřeně instituce. Bitcoin namísto toho využívá desetitisíce komunitních uzlů k ověřeni platnosti mincí i každé transakce. Zjednodušeně řečeno si každá mince pamatuje v zašifrované podobě celou svoji historii, která je ověřena vůči tomu, jak si její historii pamatují ostatní uzly sítě uživatelů. Toto ověřovaní je výpočetně velmi náročné. Výpočty navíc musejí být prováděny decentralizovaně, aby se měny nemohl někdo zmocnit. Tvůrce tento problém vyřešil elegantně. Výpočty distribuuje mezi velké množství uživatelů. V poměru odpovídajícím poskytnutému výpočetnímu výkonu (měřeném v operacích, "hashích") se mezi zapojené uživatele náhodně rozdělují nové mince. Těžba běžným počítačem se moc nevyplatí, za noc si vyděláte asi 50 haléřů. Takhle mohl vypadat i váš účet, kdybyste bitcoiny začali těžit včas (ilustrace). Speciální hardware na těžbu bitcoinů je stotisíckrát výkonnější než běžný počítač. Zpočátku bylo do projektu zapojeno málo uživatelů a mince rychle přibývaly, ale každý rok se nárůst počtu mincí zpomaluje. Zároveň roste počet těžitelů. Dnes už se tedy běžným uživatelům zatěžování obvodů nevyplácí. To už radši skládejte proteiny. Existuje nicméně řada nadšenců, kteří sestavují specializované "těžební" počítače, obvykle jednoúčelové, s řadou grafických karet. Ty slibují až tisícinásobnou rychlost těžby (a také trochu vyšší spotřebu energie). Těžaři se spolčují do komunit ("pool"), aby vylepšili své šance na nalezení nových mincí. Výtěžek si pak rozděluji podle věnovaného výkonu. K těžbě lze použít jak standardní klient, tak specializované programy umožňující právě skupinové těžení. Po počáteční horečce nadšení trochu opadlo, ovšem současný kurz bitcoinu jistě naláká nové těžaře. Je však potřeba podotknout, že výdělek není zaručený a závisí na dalším vývoji této virtuální měny.