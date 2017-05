„Blaho“ zná díky Microsoftu celý svět. „Měl jsem si říct víc,“ ví fotograf

„Chcete, aby si vaše texty četly miliony lidí? Chcete svou tvorbou vzbudit emoce po celém světě? Tak pište chybové hlášky pro Windows.“ Něco podobného, ale z hlediska fotografické tvorby, na vlastní kůži zažil Charles O’Rear. Americký fotograf za svou kariéru fotil pro několikery noviny, prestižní magazín National Geographic a vydal několik knih věnovaných vinařství. Fotil ve 30 zemích po světě. Do světové historie se ale zapsal nenápadnou - podle některých až kýčovitou - momentkou kalifornské krajiny, kterou pořídil takřka za humny.

Charles O’Rear vyfotil svůj legendární snímek „Bliss“ na cestě mezi kalifornským Napa a San Franciscem v roce 1996. Snímek tehdy nahrál do fotobanky, kde ležel bez povšimnutí až do roku 2001...

Snímek s názvem „Bliss“ (Blaho) je dost možná fotografie s největším počtem shlédnutí v historii. Byl totiž nastaven jako výchozí tapeta na ploše většiny instalací operačního systému Windows XP.

Bill Gates představil systém Windows XP v Seattlu (únor 2001)

„Kdybych tehdy věděl, jak populární systém to bude, zkusil bych vyjednat lepší licenční smlouvu: prostě mi dejte pár haléřů z každé prodané licence Windows,“ směje se O’Rear. „Ale místo toho jsme se tehdy dohodli na jednorázovém poplatku za veškerá práva.“ Cena není známá (autor podepsal prohlášení o mlčenlivosti), ale spekuluje se o tom, že jde o jednu z nejdražších fotografií vůbec. Ostatně reklamní kampaň „Yes you can!“ ke spuštění Windows XP, jejíž součástí byla i fotografie Bliss, stála Microsoft celkem 200 milionů dolarů. Každopádně šlo údajně o druhý nejvyšší obnos zaplacený za jednotlivý snímek žijícího fotografa.

V době, kdy Charles O’Rear fotografii pořizoval, ale o jejím budoucím úspěchu neměl ani tušení. Přestože fotka přesně odpovídala marketingovým požadavkům Microsoftu i jeho „korporátním barvám“, šlo spíše o náhodu.

Klasický film a překvapivá momentka

Jedinečná příležitost pořídit v Kalifornii pěkné krajinky je vždy po bouřce. To se tráva víc zazelená a všechno se rozsvítí. „Když jsem tehdy jel od přítelkyně, bylo to v lednu roku 1996, najednou jsem to uviděl. To je ono: krásně zelená tráva, slunečno, několik mráčků,“ vzpomíná O’Rear po letech. „Takže nebýt Daphne (tehdy přítelkyně, dnes manželka, pozn.red.), tak by ta fotka nevznikla.“

Snímek „Bliss“ vznikl nedaleko města Napa v Kalifornii, severně od San Francisca

„Takovou fotografii nevytvoříte. Jen jste na správném místě ve správný čas a zaznamenáte to.“ Charles O’Rear

„Než jsem zaparkoval, krajina se rychle měnila. Vytáhl jsem fotoaparát, rozmyslel kompozici a stisknul spoušť. Posunul jsem film na další políčko - to se tehdy ještě dělalo, dneska se digitál postará o všechno - mezitím se posunuly mraky, a já vyfotil další snímek. Celkem jsem vyfotil čtyři fotky a říkám si, to je docela pěkné. Sbalil jsem zrcadlovku, stativ a jel jsem dál.“ Nemohl tušit, že si v tu chvíli nejspíš vydělal více peněz než za deset let focení.

Charles O’Rear se svou středoformátovou zrcadlovkou Mamiya RZ67

Na otázky ohledně manipulace s barvami ikonického snímku odpovídá jednoduše: s klasickou fotografií je to něco jiného. Použil Fuji film Velvia, který zdůraznil některé barvy, především zelenou a modrou. „Myslím, že pomohl ten film, a také to, že jsem fotil na středoformátovou zrcadlovku. Kdybych to fotil na obyčejný 35mm film, nemělo by to myslím takový efekt. Ta zrcadlovka byla prostě úžasná.“

Jak přepravit fotku, kterou nechce přijmout FedEx?

Později O’Rear fotografii nahrál do on-line fotobanky spolu s další asi stovkou snímků. Fotobanku Corbis (kde fotka po akvizici původní banky skončila) shodou okolností patřila Billu Gatesovi, což mohlo mít vliv na další události. Když totiž marketing Microsoftu asi o pět let později vybíral fotografie pro nadcházející systém Windows XP, zvolili právě fotobanku Corbis, nikoli tehdy dominantní Getty Images.

„Nevím, co tehdy hledali. Jenom hádám. Chtěli něco klidného, něco bez napětí?“ odhaduje O’Rear. „Ale když tuhle fotku vybrali, rozhodli se, že ji chtějí koupit, že ji chtějí vlastnit.“ Microsoft tedy nechtěl jen licenci na jednorázové nebo opakované použití, chtěl fotku včetně negativu.

Zašli tedy do Corbisu a ti fotografa kontaktovali, aby originál fotky poslal do Seattlu, kde Microsoft sídlí. „Jenže když jsem zašel do FedExu nebo k jiným přepravcům a řekl jsem jim, jakou má ta zásilka hodnotu, tak ji odmítli přepravit,“ narazil O’Rear. Nakonec Microsoft raději poslal fotografovi letenku, aby negativ osobně dopravil do sídla firmy.

Nejznámější fotka všech dob?

„Fotku jsem předal přímo právníkovi Microsoftu, podepsal jsem dokumenty a bylo to. Netušil jsem, co s fotkou bude a kde se objeví,“ vzpomíná O’Rear. „A dneska je ta fotka úplně všude. Viděl jsem tu fotku v Bílém domě, viděl jsem stejnou tapetu v Kremlu, je úplně všude. Podle mého si tuhle fotku bude pamatovat každý, kdo v poslední době pracoval s počítačem.“

Bill Gates v roce 2002 předvádí Tablet PC se speciálně přizpůsobeným systémem Windows XP. Tapeta zůstala stejná, jen je jinak oříznutá.

Fotografie vydržela jako výchozí tapeta vzhledu „Luna“ a postupně se dostala do celého světa. Windows XP byl v letech 2002 až 2014 nainstalován přibližně na miliardu počítačů po celém světě (400 milionů instalací během prvních pěti let).

Na původním snímku „Bliss“ je zelená tráva. Pokud byste se na místo vydali dnes, už ji tam nenajdete. Kopec, který se dostal na obrazovky po celém světě, nyní zdobí viničné lány.

Záběr na stejnou krajinu o patnáct let později. Nyní je zde vinice, takže - alespoň v dohledné době - se nikomu nepodaří pořídit ten samý snímek znovu.

„Windows XP odejde a lidé už tu fotku neuvidí tak často. Je mi to líto? Vůbec,“ uzavírá Charles O’Rear. „Bylo nádherné vidět svou fotografii na tolika místech. Raduji se při pomyšlení, že lidé po celém světě se mohli potěšit pohledem na tu krajinu. Ale dal jsem Microsoftu své číslo, kdyby chtěli fotku pro jejich nový systém. Zatím se neozvali.“