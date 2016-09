iPhone vyhnal nejstarší konektor. Jak bude vypadat budoucnost sluchátek?

V moři neustále se měnících a vyvíjejících konektorů byl sluchátkový „Jack“ po mnoho let stálicí a jistotou. Ať šlo o první stereofonní sluchátka Koss SP3 z roku 1958, první otevřená dynamická sluchátka Sennheiser HD414 z roku 1968, první sluchátka určená ke kapesnímu hudebnímu přehrávači Sony MDR-3 z roku 1979, první sluchátka s aktivním potlačením hluku Bose QuietComfort z roku 2000 nebo letošní in-ear novinku ER4SR od Etymotic Research, ke zdroji zvuku jste je vždy připojili stejným konektorem Jack 3,5 mm.

Apple představil nový iPhone 7, došlo i na Maria a nové hodinky Apple v San Francisku představil iPhony nové generace a ukázal i nové hodinky Apple Watch. K revolučním změnám nedošlo, u iPhonu 7 se potvrdily spekulace o dvojitém fotoaparátu u verze Plus a absenci sluchátkového konektoru.

Během středečního večera skončila i tato jistota. Nový iPhone 7 sluchátkový konektor Jack 3,5 mm nemá, sluchátka tak můžete připojit buď bezdrátově pomocí Bluetooth, nebo firemním konektorem Lightning. Ačkoli iPhone není prvním chytrým telefonem bez sluchátkového konektoru - toto prvenství drží Motorola Moto Z, kde jeho funkci přebral USB-C port - má popularita chytrých telefonů s nakousnutým jablkem na zádech sílu trh sluchátek převrátit naruby.

První vlaštovky byly k vidění i na veletrhu IFA 2016, ze kterého jsme v minulém týdnu přinesli on-line zpravodajství. Sluchátka s Lightning konektorem byla k vidění na stánku společnosti Audeze (in-ear model iSine10, domácí circumaurální EL-8), Philips (nizozemský výrobce představil první sluchátka s Lightning konektorem, Fidelio M2L, ještě v době, kdy se o opuštění tradičního sluchátkového konektoru ještě ani nespekulovalo) a také JBL, která svůj in-ear model Reflect Aware nabízí ve variantách jak s konektorem Lightning, tak USB-C.

Je samozřejmě otázkou, jak rychle se tento trend rozšíří i mezi další výrobce telefonů a tedy jak dlouho ještě zůstane klasický Jack 3,5 mm standardním vybavením telefonů a přehrávačů, nicméně je jisté, že na něj výrobci sluchátek musí zareagovat.

S bezdrátovým přenosem konektory neřešíte

Apple iPhone 7 má v příslušenství bezdrátový headset a redukci z Lightning na Jack 3,5 mm.

Existuje stále rostoucí kategorie sluchátek, která konektory neřešila ani v uplynulých letech - sluchátka bezdrátová.

U nich je přenos zvukového signálu nejčastěji realizován pomocí Bluetooth, který je dnes součásti základního vybavení prakticky všech chytrých telefonů a mnohých hudebních přehrávačů. Jeho dřívější nedostatek, mizernou kvalitu přenášeného zvuku s kodekem SBC, se postupně podařilo takřka eliminovat - jednak díky vyšším přenosovým rychlostem posledních verzí Bluetooth, jednak díky sofistikovaným kodekům aptX a LDAC, které dokážou zvukový signál pro přenos významně zkomprimovat bez zásadního poškození. A lze říci, že zejména pro poslech na cestách dnes Bluetooth sluchátka s aptX nebo LDAC mohou poskytovat velmi kvalitní přednes.

Někteří výrobci se tak rozhodli jít právě bezdrátovou cestou. „Nejlepším řešením, ať už se spekulace o konci sluchátkového konektoru potvrdí, či ne, jsou bezdrátová sluchátka. Nyní máme excelentní řadu sluchátek s Bluetooth a nové modely se na trh chystají. Jakmile posluchači jednou okusí svobodu, kterou poskytují bezdrátová sluchátka, jejich volba je jasná,“ uvedl pro redakci Technet.cz Michael Koss Jr., viceprezident společnosti Koss.

Nová bezdrátová sluchátka Jaybird Freedom.

Je to vlastně pokračováním trendu, o kterém na IFA 2016 hovořil Jonathan White, marketingový ředitel divize Video&Sound společnosti Sony Europe: „Na evropském trhu v posledních třech letech lehce klesá zájem o levnější sluchátka s drátovým připojením a zároveň roste zájem o dražší bezdrátová sluchátka.“

Remko Vlot, produktový specialista Harmann International, které patří značky jako AKG a JBL, tento trend ještě upřesňuje: “Analytická společnost Futuresource předpovídá, že v roce 2019 budou bezdrátová sluchátka z hlediska příjmů tvořit více než polovinu celého trhu se sluchátky." Navíc předpovídá, že cena základních bezdrátových modelů „Áčkových“ značek se letos dostane pod 50 eur (cca 1 400 Kč).

Tomuto trendu může nejistota kolem konektorů jen pomoci.

Nové možnosti s konektory Lightning a USB-C

Hned zkraje je potřeba říci, že přechod z třípinového analogového konektoru Jack 3,5 mm na univerzální digitální porty není otázkou „zbavme se jednoho konektoru, který nám kazí design“, ale že reálně přináší možnosti, které s původním konektorem možné nebyly.

Konektor Lightning sluchátek JBL Reflect Aware. Nošení v kapse bychom se raději vyvarovali.

Zatímco doposud byla veškerá elektronika v přehrávači, u sluchátek s novými konektory budou zvukové obvody - zejména D/A převodníky a zesilovače - součástí sluchátek. U některých modelů se pro ně najde místo v ozvučnicích, u jiných například v modulu s ovladači na přívodním kabelu. Na rozdíl od bezdrátových sluchátek nebudou hmotnost zvyšovat akumulátory, napájení zajistí prostřednictvím kabelu přehrávač (tj. nejčastěji chytrý telefon).

Což s sebou nese výhody i nevýhody.

Výhodou je oddálení zvukových obvodů od nehostinného prostředí chytrého telefonu. Tam byly i citlivé analogové obvody v bezprostřední blízkosti vysílačů GSM, 3G/4G, wi-fi a Bluetooth signálů, což se projevovalo sníženým odstupem signálu od šumu, v horších případech i ruchy ve výsledném zvuku.

Výhodou je možnost odeslat z kteréhokoli chytrého telefonu i zvuk s vysokým rozlišením, tedy například ve studiové kvalitě 192 kHz / 24 bit. Pro kvalitní poslech tak nebude potřeba topmodel značky, určující bude kvalita sluchátek. Náročný posluchač se obejde i bez externího převodníku a sluchátkového zesilovače - oboje bude mít v odpovídající kvalitě přímo ve sluchátkách.

Sluchátka s Lightning konektorem Audeze iSine.

Mezi podstatné výhody patří i nové funkce. „Součástí sluchátek se stanou i nové senzory, například monitor srdečního tepu a taky nové funkce, včetně dotykového ovládání, nebo třeba kalibrace zvuku sluchátek na míru konkrétnímu uchu,“ jmenuje příklady nových funkcí sluchátek JBL Remko Vlot. „Díky napájení z přehrávače mohou sluchátka nabízet aktivní potlačení okolního hluku i bez zvýšení hmotnosti a objemu akumulátory,“ doplňuje Vlot.

„Využití digitálních konektorů s sebou přinese i nové zvukové možnosti, například 3D prostorový zvuk,“ nastiňuje další možnosti Maurice Quarre, ředitelka divize Select&Audiophile společnosti Sennheiser. Částečně tím naráží i na veletrhu IFA předváděný mikrofon Ambeo (a související softwarové a hardwarové vybavení) využitelné pro přípravu přirozeného prostorového zvuku v prostředí virtuální reality.

Sluchátka JBL Reflect Aware s konektorem Lightning.

Mezi nevýhody bude naopak patřit změna poměru ceny a kvality zvuku - za stejné peníze platíte nejen kabel, ozvučnici a elektroakustické měniče, ale i všechnu související elektroniku. Podle Remka Vlota je to však jen dočasné: „Zvyšující se produkce těchto součástí přirozeně sníží výrobní náklady. Lze také předpokládat, že u cenově dostupných telefonů bude 3,5mm konektor ještě nějakou dobu samozřejmostí, takže dostupná sluchátka s 3,5mm konektorem určitě z trhu hned tak nezmizí.“

Apple k novému iPhone 7 a 7 Plus přikládá i adaptér z konektoru Lightning na 3,5mm konektor. A zde nastává mírné zmatení, které zatím neumíme vysvětlit. Konektor Lightning podle všech dostupných informací neobsahuje analogový zvukový výstup, proto byl i součástí redukce na starší 30pin konektor maličký D/A převodník. Vzhledem k miniaturním rozměrům adaptéru přikládaného k iPhone 7 a jeho udávané ceně 9 dolarů (zhruba 220 Kč) v nás ale téměř klíčí podezření, že v ní převodník a sluchátkový zesilovač nemůže být. Pak by to znamenalo že Apple dokáže do Lightning konektoru analogový audiosignál (z převodníků určených pro vestavěné reproduktory) dostat, byť samozřejmě v nepříliš vysoké zvukové kvalitě. Na možnou cenu základních sluchátek s konektorem Lightning by to však vrhlo jiné světlo.

Redukce z konektoru Lightning na 3,5mm Jack. Pouzdra konektorů nejspíše ukrývají i signálovou elektroniku.

Každopádně očekáváme, že s redukcemi s D/A převodníky a sluchátkovými zesilovači s konektory Lightning a USB-C přijdou i další výrobci, nicméně žádný z těch, se kterými jsme hovořili, jej zatím nechystá.

Po šesti desetiletích čas na změnu

Konektor Jack je dost možná nejstarším stále používaným konektorem vůbec. Jeho větší 6,3 mm verze, dnes používaná u kvalitnějších domácích sluchátek, vznikla v 19. století a sloužila pro přepojování hovorů v manuálních telefonních ústřednách. Jeho zmenšená 3,5 mm verze je mladší, začala se objevovat v šedesátých letech dvacátého století.

Je zřejmé, že po více než šesti desetiletích, přichází 3,5mm sluchátkovému konektoru moderní digitální nástupce. Přinese s sebou nové funkce, možnosti, i zvukovou kvalitu. Dočasně i vyšší cenu. Co je však také jasné, že sluchátka a přehrávače s klasickými konektory nezmizí přes noc.