Česko sledovalo malou nebeskou podívanou. Země ukousla kus Měsíce

Pokud se v pondělí večer od asi deseti minut po osmé někdo díval na Měsíc, viděl poněkud nezvyklý úplněk. Důvodem bylo částečné zatmění našeho vesmírného souputníka.

„Měsíc bude vypadat, jako by byl z pravého spodního okraje neostře ukousnutý. Maximální fáze zatmění nastane velmi nízko nad východojihovýchodním obzorem ve 20:20, kdy se měsíční disk ponoří do stínu Země přibližně 25 procenty svého průměru,“ popisoval úkaz Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.

Průběh zatmění Maximální fáze zatmění 20 hod 20 min

Východ Měsíce (Praha) 20 hod 28 min

Konec částečného zatmění 21 hod 18 min

Konec polostínové fáze 22 hod 51 min



Podle údajů astronomů začal úkaz ještě dříve než Měsíc vystoupal nad obzor. Když vyšel kolem 20:20, byl již téměř v maximální fázi zatmění. Hůře na tom byli lidé v Praze, kde Měsíc vyšel až 8 minut po maximu úkazu, mnohem lépe na tom byla jihovýchodní Morava.

Částečné zatmění skončilo ve 21:18, kdy Měsíc opustil plný stín Země. Astronomický ústav doplňuje, že ještě přibližně dalších 20 minut bylo možné očima pozorovat polostínové zatmění, při kterém se mohlo zdát, jako by byl úplněk z pravého okraje zahalen černým kouřem.

To byl Měsíc ve výšce pouhých 7° nad obzorem.

Fotogenické zatmění

Pozorování na většině území přálo i počasí, a částečné zatmění tak mělo být podle Suchana fotogenické, což potvrzují i přiložené fotografie. Podobné úkazy jsou velice populární, protože je lze sledovat pouhým okem.

Vzhledem k pohybům a postavení Slunce, Země a Měsíce k nějakému zatmění Měsíce v úplňku dochází maximálně třikrát do roka, i když by se mohlo zdát, že by to mělo být častěji.

Obloha během polostínového zatmění Měsíce 11. února 2017

„Je to způsobeno tím, že dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna přibližně o 5° a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o průměru jen 1,5°. Měsíc proto zemský stín častěji mine a k žádnému zatmění nedojde,“ vysvětluje Suchan.

Zatím poslední částečné zatmění Měsíce proběhlo letos v únoru.

Zatmění Měsíce v dubnu 2013:

Zatmění Slunce

V srpnu se očekává ještě jedno zatmění, tentokrát úplné zatmění Slunce. To však nebude sledovatelné z našeho území. Kdo jej bude chtít 21. srpna sledovat, bude se muset vydat do Spojených států.

Úplné zatmění Slunce postupně vrhne stín na dvanáct států. Již nyní se kvůli tomu zvyšují ceny hotelů a očekává se, že pozorovatelé budou muset platit majitelům pozemků za místa, odkud budou úkaz pozorovat.

Aktualizováno: Doplnili jsme aktuální fotografie.