Chytrý hřeben za 6 000 korun? I tohle někdo koupí a nejen to

Kdysi dávno existovala firma, která se zabývala vytvářením přístrojů pro ulehčení psaní ve vlaku. Jejich výrobkem byla soustava s podložkou, nástavci a provázkem, který se upevnil na polici pro zavazadla a na druhém konci „visela“ ona destička. Když se parní lokomotiva rozjela a vagony začaly drncat, celé to začalo fungovat jako jakýsi manuální stabilizátor a majitel zařízení tak mohl psát i na opravdu regionálních tratích. Pochopitelně se z tohoto vynálezu nikdy nestal masově prodávaný výrobek, ale někdo si tehdy prostě myslel, že je to dobrý nápad a mohl by na něm vydělat.



O sto let později žijeme podle marketingových hesel jako nikdy předtím a jedno z nich říká, že stojíme na prahu éry internetu věcí. Je tedy jen logické, že veletrh - jako je právě probíhající CES v Las Vegas - je věcmi z „internetu věcí“ doslova přeplněn. Zlepšováků ne nepodobných tomu z úvodu je zde nespočet. Počínaje chytrou lahví až po chytrou vycházkovou hůl (ano, i ta tady skutečně je).

Pro ilustraci dnešní rozporuplné doby, kdy výrobci hledají a zkoušejí, jak zákazníky zaujmout, jsme si vybrali dvě zařízení, kde rozpor mezi skutečnou lidskou potřebou a tím, co tato zařízení nabízejí, považujeme za největší. Tiskárničku na Post-it papírky jsme vám představili už v tomto článku.

Dokážete udělat toasty?

Jak se dělaly toasty předtím, nevíme. Od 4. ledna 2017 však díky společnosti Griffin existuje první chytrý topinkovač (to je ten přístroj, který pomocí odporových spirál vyrábí topinky) a teď už to bude opravdu jednoduché. Toastovač propojíte s aplikací v telefonu a začnou se dít velké věci. Tou zcela zásadní, kterou zástupce firmy evidentně kladl nad všechny ostatní, jsou notifikace. Ve chvíli, kdy je toast hotový, přijde vám na mobil upozornění. Už se vám tedy nikdy v životě nestane, že byste svůj toast propásli, nechali ho doma samotný nebo ještě něco horšího.

Přijde vám to absurdní? Tak pokračujme. Pro každého člena domácnosti si v aplikaci nastavíte stupeň propečení toastu tak, aby maminka dostala své lehce propečené a tatínek pěkně na uhel, jak to má rád. A to všechno za 100 dolarů (2 500 Kč). Aplikace je v ceně. Celé to můžete doplnit i o chytrý kávovar, který vám připraví vybraný typ kávy přesně na předem určený čas.

PS: Pokud si od Griffinu koupíte i chytré zrcadlo, přijde vám notifikace o hotové topince i sem.

Češete se správně?

Chytrý hřeben od Kérastase má mikrofon a další sensory, které vám analyzují, zda se dobře češete a nepadají vám vlasy.

Původně francouzský Withings (dnes patřící finské Nokii) je výrobce chytrých zařízení, které s oblibou používáme i v redakci (bez ironie). Například chytrá váha této značky je opravdu jedním z přístrojů, které dávají už dnes internetu věcí smysl (o tom ale až v samostatné recenzi). Teď tato firma ve spolupráci se značkou Kérastase (výrobce vlasové kosmetiky) připravuje na trh chytrý hřeben / kartáč na vlasy.

Po propojení s aplikací se díky několika čidlům (včetně mikrofonu, optického čidla, gyroskopu, čidla tlaku, atd.) dozvíte, zda vám nepadají vlasy, zda si je nevytrháváte nešetrným česáním, jestli nejsou příliš suché nebo naopak vlhké, polámané nebo roztřepené, atd. Zpětnou vazbu poskytuje uživateli samotný hřeben, kdy například při špatném česání začne jeho rukojeť nespokojeně vrnět. Další možností jsou přehledné statistiky na displeji mobilu.

Hvězda letošního veletrhu je vpravo: chytrý topinkovač Griffin.

Aplikace dokonce po zjištění vašich „česacích návyků“ a stavu vlasové pokrývky doporučí, jakou kosmetiku a kdy používat. Samozřejmou součástí je kouč, který vás postupně naučí správně se česat. To všechno za cenu nikoliv 500 dolarů, ani 400 dolarů, dokonce ani 300 dolarů, ale maximálně pouhých 200 dolarů. V Česku by tedy hřeben mohl stát okolo 6000 Kč.

Bylo by krátkozraké se výrobcům výše uvedených zařízení posmívat. Stejně tak by od vás čtenářů nebylo fér nám v diskusi vyčítat, že o takových „hloupostech“ píšeme. Píše o nich celý svět. Renomované technické magazíny, celoplošné televizní stanice, lifestylová média, ti všichni píší o internetu věcí a chytrých toastovačích. Ať totiž chceme nebo nechceme, zrovna tahle inovace (myšleno IoT) se nám nevyhne a jednou bude tak samozřejmá jako třeba jízda autem nebo třeba právě výroba obyčejných toastů. Mimochodem; víte , že první toatovač (nikoliv topinkovač) byl vynalezen až v roce 1974?