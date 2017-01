Na veletrhu CES ukradli prototyp unikátního notebooku se třemi displeji

Prototyp zaujal většinu médií včetně naší redakce, ale i nenechavce. Jak přiznal šéf firmy Min-Liang Tan na Facebooku, nepodařilo se jim uhlídat dva prototypy tohoto unikátního zařízení.

Tan varuje zloděje, že by jejich čin mohl být považován za průmyslovou špionáž, za kterou jsou poměrně vysoké tresty. Zároveň společnost vypsala odměnu 25 tisíc dolarů (cca 650 tisíc korun) za dopadení zlodějů.

Není jasné, zda zloději jen využili příležitost, kdy nebyly prototypy dostatečně chráněny, nebo šli tzv. „na jisto“ s potřebnou výbavou.

Každopádně je to vůbec poprvé, co společnosti Razer někdo na veletrhu odcizil její výrobek. Již jednou ale o prototyp přišla. Jak připomíná server CNet, v roce 2001 se někdo vloupal do kanceláře firmy odcizil prototyp Razer Blade.

Byť to asi není jediná krádež na veletrhu, je asi nejzávažnější. „Mizení“ produktů ze stánku pak mají většinou na svědomí příslušné orgány, které zasahují proti firmám porušujícím duševní vlastnictví.