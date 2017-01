Aspire V Nitro sleduje oči a vyfukuje prach. Acer na CESu cílí na hráče

Nový Aspire V Nitro bude k dostání jak v 15,6", tak 17" variantě. V obou případech budou mít displeje UHD rozlišení 3840 x 2160 pixelů. V nejvyšší konfiguraci budou osazeny procesory Intel Core i7-7700HQ od Intelu a grafickými kartami GeForce GTX 1060 od NVidie.

Grafické karty mohou mít přiřazené až 6 GB GDDR5 videopaměti, systém pak 16 GB DDR4 operační paměti, kterou si uživatelé mohou rozšířit až na 32 GB. Na výběr budou různé velikosti SSD úložišť s NVMe PCIe 3.0 rozhraním, tak i klasické HDD disky pro rozšíření úložné kapacity.

Notebooky jsou osazeny USB-C porty, díky Thunderbolt 3 dosahují přenosové rychlosti až 40 Gb/s a umožní připojit dva 4K monitory současně.

Sedmnáctipalcová verze bude mít volitelně integrován systém sledování očí (eye-tracking) od Tobii, díky němuž se lze v některých hrách rozhlížet pouze pohybem očí a případně pohledem mířit na cíl; tyto funkce jsou nyní podporovány v nejméně 45 herních titulech.

Zajímavou vychytávkou je technologie DustDefender, která na požádání roztočí ventilátory opačným směrem a vyžene tak prach z útrob chladicího systému.

V prodeji budou tyto notebooky od února, ceny začínají na 34 990 Kč.

Notebook Aspire VX15 je na tom konfiguračně podobně, jen nabízí agresivnější design s rudými výdechy chlazení - zjevně inspirován herní řadou Predator, ovšem v cenově dostupnějším balení. Osazen může být zbrusu novou mainstreamovou grafickou kartou Nvidia GTX1050 či 1050Ti, která je nástupcem GTX M960 a má na CESu premiéru.

Notebook byl v obležení novinářů, takže na jakékoli výkonové testy nebyl během krátkého setkání bohužel čas. Cena startuje na 24 990 Kč.

Zajímavou novinkou je herní monitor Predator Z301CT. Jeho 30" displej s poměrem stran 21:9 je prohnutý, má rozlišení 2560 x 1080 pixelů a navíc filtr modrého světla. Díky bezrámečkové kontrukci lze snadno postavit více monitorů vedle sebe. Ergonomický stojan umožňuje naklápění i natáčení a také otočení o 90°. Monitor zvládne spojení G-Sync.

Cena však bude vysoká, 24 990 Kč.

Takřka k přehlédnutí byl Chromebook 11 N7; jako by se mezi novinky zapletl bazarový model. Jeho dnes neobvyklá robustnost je však jeho nejdůležitější vlastností. Splňuje vojenskou specifikaci MIL-STD 810G, takže by měl bez úhony přežít pád z výšky 1,2 metru a pokud na jeho klávesnici zvrhnete sklenici vody, nemělo by to na jeho funkčnosti nic změnit.

Na výběr je dotykový i nedotykový displej, v obou případech s rozlišením 1366 x 768 pixelů, což je u 11" v pořádku. V nejbližší době by měl být pro Chromecast otevřen aplikační obchod Google Play, což chromebookům velmi rozšíří využitelnost. K dostání by měl být za cenu kolem 9 000 Kč.