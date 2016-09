Čínská vesmírná stanice se vymkla kontrole a padá k Zemi

Čína podle serveru The Guardian pravděpodobně ztratila kontrolu nad svou první experimentální vesmírnou laboratoří Tchien-kung 1 (Nebeský palác). Aparát o hmotnosti 8,5 tuny by se měl zřítit na Zemi v roce 2017. Peking přitom minulý týden vypustil do kosmu svou druhou experimentální laboratoř Tchien-kung 2.

První model sloužil pro testovací účely a ověření technologií. Měl na oběžné dráze vydržet jeden až dva roky, ale i po více než čtyřech letech po vypuštění stále fungoval a Peking jej hodlal i nadále využívat. Zatím stihl návštěvu několika lodí i tchajkonautů (čínských kosmonautů).

Představitelé čínského vesmírného programu při vypouštění druhé pokusné laboratoře uvedli, že první laboratoř Tchien-kung 1, která byla na oběžnou dráhu vynesena v roce 2011, „splnila svou historickou misi“.

Konec v roce 2017

Laboratoř Tchien-kung 1 nyní neporušená obíhá kolem Země ve výšce 370 kilometrů a očekává se, že koncem roku 2017 vstoupí do atmosféry Země, sdělila tisková agentura Nová Čína.

„Na základě našich výpočtů a analýzy většina částí vesmírné laboratoře při pádu shoří,“ prohlásila vysoká představitelka čínského vesmírného programu Wu Pching . Podle ní je nepravděpodobné, že by úlomky laboratoře mohly postihnout letecký provoz či způsobit škody na Zemi.

„Nyní bude Čína pokračovat v monitorování laboratoře Tchien-kung 1 a posílí systém včasného varování před možnou kolizí,“ konstatovala Wu. Pokud to bude nutné, Čína prý také zveřejní časovou prognózu ohledně zřícení vesmírné stanice na Zemi.

Harvardský astrofyzik Jonathan McDowell prohlásil, že tyto zprávy naznačují, že Čína ztratila nad laboratoří kontrolu. Pokud tomu tak je, pak bude nemožné předpovědět, kam její trosky dopadnou, dodal.

„Ani pár dnů před návratem laboratoře do atmosféry pravděpodobně nebudeme schopni určit s větší přesností než nějakých plus minus šest, sedm hodin, kdy se laboratoř zřítí. A pokud nevíme, kdy se zřítí, znamená to, že ani nevíme, kam se zřítí,“ řekl McDowell.

Druhý Nebeský palác

S pomocí Tchien kung 2 budou čínští inženýři testovat podporu života a technologie, které mají v budoucnu umožnit spojení modulů budoucí čínské vesmírné stanice.

Kvůli tomu bude v polovině roku 2017 k laboratoři vyslána nákladní loď Tianzhou 1 (Nebeské plavidlo), která tam doveze palivo a zásoby na podporu života. K cestě má využít novou generaci raket Čchang Čeng 7, které patří ke středně velkým raketám.

Základní modul pro první stálou čínskou vesmírnou stanici plánuje Čína instalovat na oběžné dráze kolem roku 2018. V provozu by měla být zhruba v roce 2022 a má se stát domovem stálé vesmírné osádky a faktickou konkurencí mezinárodního projektu ISS, kam Čína nemá přístup. Vesmírná stanice se bude skládat ze dvou laboratoří a hlavního modulu.