A je to „oficiální“. Mapy Google začaly Česku říkat Czechia

Když se na jaře 2016 objevily zprávy o oficiálním anglickém krátkém názvu pro Českou republiku, rozpoutalo označení Czechia vášně. O Česku se v této souvislosti psalo i ve světě. Dokonce už je nové jméno Czechia zaneseno i v oficiálních materiálech OSN.

Ovšem z našeho pragmatického (technicky zkresleného) pohledu je tou skutečně významnou změnou teprve fakt, že nový název začal včera používat Google ve svých anglických mapách. Ty totiž patří ke světově nejpoužívanějšímu nástroji na vyhledávání ve faktech světové geografie (konkurovat mohou snad jen Wikipedia a OpenStreetMap).

Czechia nahradila v anglických mapách název Czech Republic, který byl často zkracován na Czech Rep.

Nyní už zbývá v Evropě poslední dvouslovný název - United Kingdom, tedy Spojené království

Google začal nový název používat 19. ledna 2017, jak nám potvrdila mluvčí Google ČR, Alžběta Houzarová: „Označení Czechia jsme přímo do geografické vrstvy Map Google zanesli včera, ale už několik týdnů postupně nahráváme název Czechia do všech svých databází a uživatelských rozhraní tam, kde se Česká republika označuje zkráceným názvem. Reagujeme tak na rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí a OSN, která tento termín oficiálně zanesla do svých databází UNGEGN a UNTERM.“

Děkujeme za tip čtenáři, který nás na změnu upozornil.

Aktualizace: Doplnili jsme vyjádření společnosti Google.