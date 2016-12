Technet radí, co na poslední chvíli koupit k Vánocům

Část 1/5

Co se skrývá uvnitř?

Bezradně bloumáte po obchodech a nevíte, co koupit svým blízkým? Redaktoři Technetu jsou na tom každý rok podobně. Tak třeba společně dáme něco dohromady a navzájem se inspirujeme... V tomto článku najdete naše tipy na dárky, a jako bonus i odkazy na naše doporučení z minulých let.

Dárek podle Vaška Tichá myš, nabíječka pro celou rodinu

Jsme na Technetu, takže ačkoli třeba považuji za krásný dárek příspěvek na Fond ohrožených dětí a sám jsem si Ježíškovi napsal například o knížku Urbex.cz průzkumnice Katky Havlíkové a fotografa, který si říká DiverZant, budou moje tipy jen a pouze technické.

Pětiportová USB nabíječka Anker PowerPort 5 40W

Univerzální USB nabíječka nabízí pět portů pro nabíjení chytrých telefonů, tabletů, powerbanek, kapesních přehrávačů, bezdrátových sluchátek, čteček elektronických knih ... zkrátka všech zařízení, která lze nabíjet USB kabelem. Každý z pěti portů je schopen dodat proud až 2,4 A, přičemž celkově je nabíječka schopna dodat 8 A. To ale nepředstavuje zásadnější limit, z vlastní zkušenosti víme, že uspokojí i náročnější zařízení.

Univerzální pětiportová USB nabíječka.

Tuto nabíječku jsem nám domů nadělil ještě před Vánoci, protože při potřebě nabíjet více zařízení najednou znám jen dva stavy: zoufale hledám nabíječky dodané k jednotlivým přístrojům, které jsem předtím uklidil, nebo zakopávám o nabíječky dodané k jednotlivým přístrojům, které jsem předtím neuklidil. Takto mám na jednom místě pět neustále připravených nabíjecích portů. I při plném zatížení se nabíječka zahřívá jen decentně a její provoz je zcela tichý (žádné vysokofrekvenční pískání, které slyším z některých nabíječek, jsem nezaznamenal). Pořídíte za 791 Kč.

Tichá myš Logitech M330 Silent Plus

Na první pohled celkem obyčejná bezdrátová optická myška s unifying USB přijímačem. Její kouzlo spočívá v tichých spínačích pod tlačítky, takže kliknutí nevydá klasické „click“, ale jen tichý a velmi tlumený zvuk. Ideální dárek pro partnera, který vás večer nebo v noci ruší prací na počítači.

Myš je celkově spíše drobná, ale i do mé tlapy padne docela pohodlně. Nemá žádná funkční tlačítka a speciální funkce, pouze standardní pravé a levé tlačítko a scroller. Vzhledem k tomu se nám cena 1 098 Kč jeví jaké poměrně vysoká, i když vlastně neplatíte za myš, ale za ticho.

Skvělá kombinace: Chromecast Audio a převodníky Fostex

Ačkoli konzervativnější milovníci hudby nedají dopustit na gramofonové desky a kompaktní disky, zvukově velmi seriózní a zároveň uživatelsky přívětivý poslech lze zařídit i pomocí chytrého telefonu, nebo tabletu.

Za takřka ideální přehrávač stále považujeme maličký „puk“ Chromecast Audio od Google (recenze zde). Hudbu do něj směřujete z jednotlivých aplikací v chytrém zařízení, ať už jde o přehrávač v telefonu uložené hudby (včetně FLAC ve vysokém rozlišení), nebo on-line streamovacích služeb - například Spotify, nebo (a to je pro vyšší zvukové nároky vhodnější volba) Tidal. U těchto služeb funguje chytré zařízení jen jako ovladač, se streamovacími servery komunikuje přes wi-fi přímo „puk“ od Google.

Chromecast Audio a Fostex HP-A3 a HP-A4.

Ačkoli i samotný Chromecast Audio nabízí analogový zvukový výstup, kvalitnější volbou je jeho digitální optický výstup a z kvalitativního hlediska klíčovou část, tedy převod zvuku z digitální do analogové podoby, nechat na kvalitní externím D/A převodníku. K němu pak stačí připojit libovolný zesilovač či aktivní reprosoustavy - a hrajete. Moderní způsoby reprodukce tak můžete doplnit i do starší poslechové sestavy.

Nám se osvědčila kombinace s D/A převodníky japonské společnosti Fostex, vyzkoušeli jsme jak levnější HP-A3, tak i dražší HP-A4. Díky optickým vstupům k nim můžete připojit právě třeba Chromecast Audio, díky USB vstupům mohou fungovat jako externí zvuková karta počítače. Napájení zajišťuje USB kabel, zdrojem energie může být jak USB nabíječka, tak třeba powerbanka (čímž zcela vyloučíte přenos rušivých signálů z elektrické sítě). Navíc mají oba vestavěné sluchátkové zesilovače, takže pro poslech na sluchátka již nic nechybí.

HP-A3 pracuje až do 96 kHz / 24 bit, v případě USB připojení je vyžadován resampling na 96 kHz - ačkoli to není puristické řešení, podle výrobce je to vzhledem k použitému čipu AK4290 od Asahi Kasei Microdevices ideální řešení. U optiky to neřešíte. HP-A4 pracuje až do 192 kHz / 24 bit, poradí si i s DSD signálem do 5,6 MHz. Zvukově jsou oba velmi povedené, HP-A3 potěší živou, příjemnou a barevnou muzikálností, kterou HP-A4 okoření větší technickou přesností a precizností. Nechcete-li příliš utrácet, je HP-A3 velmi dobrou volbou.

Chromecast Audio pořídíte za zhruba 1 290 Kč, Fostex HP-A3 za 5 990 Kč a HP-A4 za 8 990 Kč. Převodníky Fostex nám k vyzkoušení půjčil obchod Praha Music Center.

Bezdrátový přenosný HDD WD MyPassport Wireless Pro

Pokud jste zvyklí pracovat na cestách a vaší kanceláří jsou často kavárny či salónky v letištích, pak může být bezdrátový disk s kapacitou 2 nebo 3 TB praktickým společníkem. Přes wi-fi se k němu může připojit až osm zařízení, kterým nejen nabídne práci s vestavěným pevným diskem, ale také nasdílí wi-fi připojení k internetu, pokud jej k němu předtím připojíte.

Na pevný disk můžete zkopírovat obsah vložené SD karty, nebo připojené USB paměti, nebo USB disku. Tyto jednotky jsou zároveň sdíleny po síti a taky dostupné přes cloudové webové rozhraní WD MyCloud. Nechybí ani aplikace pro chytrá zařízení. Oproti předchozímu modelu (recenze z roku 2014 zde) nás potěšily podstatně vyšší přenosové rychlosti.

Potěšit může i mediserver Plex, který zkatalogizuje a uspořádá videa a hudbu na disku uložené a nabídne bezdrátově k přehrání chytrým zařízením s nainstalovaným mediacentrem Plex - to dnes najdete i v mnoha chytrých televizorech. 2TB verze přijde na 5 990 Kč, 3 TB verzi lze koupit za 7 099 Kč.

Velký monitor na práci i zábavu

Grafické výstupy i těch základních počítačů a notebooků dnes mají dostatek výkonu na bezproblémové připojení pořádného monitoru s vysokým rozlišením. A kdo jednou vyzkouší komfort 24" nebo 27" monitoru, už se k menší úhlopříčce nebude chtít vracet. Velká plocha totiž umožňuje si rozložit okna s dokumenty, webovým prohlížečem a dalšími nástroji tak, aby byly současně viditelné a stále po ruce. Zároveň je jde, zejména v malých bytech, úspěšně využít i pro reprodukci filmů, seriálů, nebo IP televize.

Pokud u monitoru trávíte mnoho hodin denně, je dobré vybrat ho s funkcemi, které přispějí k menší únavě oka. Matná povrchová úprava je u monitorů (na rozdíl od displejů notebooků) takřka samozřejmá. Během několikaměsíčního soužití s monitorem Benq BL2710PT zejména při práci v noci oceňuji technologii Low Blue Light, která sníží vyzařování modré složky světla, čímž šetří oči a nepodporuje tolik tvorbu serotoninu.

Rozlišení 2560 x 1440 je u 27" úhlopříčky adekvátní, v grafických editorech i střižně jo hodně místa, zároveň jsou i maličká písmena různých dialogů a menu perfektně čitelná. Oceňuji dostatek videovstupů (HDMI, DVI, DisplayPort, VGA) a nakonec i vestavěné reproduktory - ačkoli nehrají nejlépe, žádné video nevidíte bez zvuku jen proto, že se vám nechce pouštět reproduktory.