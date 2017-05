V Česku oficiálně startuje digitální rozhlasové vysílání

Až 40 procent populace se od 1. června dostane k řádnému vysílání digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve formátu DAB+. Tento týden jej spustí Český rozhlas (ČRo) ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi (ČRa). Digitální multiplex bude zatím pouze pro veřejnoprávní Český rozhlas.

„Český rozhlas bude využívat celou kapacitu multiplexu, protože nemá oporu v zákoně, aby mohl prostor nabídnout privátním hráčům,“ vysvětluje ve zprávě zástupce ČRo.

Stanice v DAB+ Celoplošné : ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Plus

: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Plus Regionální : Regina DAB Praha, ČRo Region, ČRo Brno, ČRo Ostrava a ČRo Plzeň

: Regina DAB Praha, ČRo Region, ČRo Brno, ČRo Ostrava a ČRo Plzeň Digitální: Radio Wave, Rádio Junior, D-dur, ČRo Jazz, Rádio Retro

Spuštěný multiplex bude obsahovat všech čtrnáct rozhlasových stanic Českého rozhlasu. Organizace bude programy šířit s nižším datovým tokem, ale přitom slibuje zachování vysoké zvukové kvality.

„K dispozici budou samozřejmě i veškeré doplňkové služby, a to včetně slideshow (obrázky pro barevné displeje), názvy hraných skladeb a podobně,“ slibuje ČRo.

Roční náklady na distribuci se budou pohybovat těsně pod 13 miliony korun.

Pokrytí Česka digitálním vysíláním Českého rozhlasu.

Dva roky experimentu

Letos jsou to dva roky, co bylo ze žižkovského vysílače zahájeno experimentální vysílání DAB+.

Šíření DAB vysílání Od 1. června Praha – Žižkov – kanál 12C/20 kW/vertikální polarizace Do listopadu 2017 Plzeň – Radeč – kanál 12C/10 kW/vertikální polarizace

Brno – Hády – kanál 12D/5 kW/vertikální polarizace

Ostrava – Hošťálkovice – kanál 12D/10 kW/vertikální polarizace

Nyní se tedy přechází k prvnímu řádnému vysílání, ale to neznamená, že by nyní mělo dojít k nějakému masovému přechodu na digitální rozhlasové vysílání a rozhodně bude ještě dlouho trvat, než by se začnou vypínat analogové vysílače, pokud k tomu vůbec někdy dojde.

Na rozdíl od televizního vysílání totiž nikdo nikoho netlačí k uvolnění frekvencí pro jiné použití. Vše je tak v rukou jednotlivých vysílatelů, kteří se musí mezi sebou dohodnout. I když je nyní k dispozici dostatek frekvencí pro DAB vysílání, není o ně zájem. I proto, že by současní vysílatelé byli ohroženi novou konkurencí, protože by digitální vysílání pojmulo mnohem více stanic než současné FM.

Zatím jedinou zemí, která přestupuje na pozemní digitální rozhlasové vysílání a vypíná analog, je Norsko. Na vlnách FM se letos v lednu přestalo vysílat v severonorském městečku Bodo a do konce roku přejde na digitální vysílání celá země. Analogové FM vysílání v Norsku zůstane jen některým malým lokálním stanicím.