Český divák bude mít zase smůlu. Disney končí s Netflixem

Podle informací serveru The Verge se ukončení smlouvy chystá na rok 2019. Filmy, které studio uvede v tomto roce, už na Netflixu dostupné nebudou vůbec, nebo budou zařazeny až po dlouhé době, kdy si odkroutí kolečko v placených televizích atd. Diváci Netflixu tak například neuvidí další díly Hvězdných válek nebo Toy Story 4 (Příběh hraček), kterým se Disney chystá novou streamovací službu zahájit.

Pro Netflix je to velmi nepříjemné, protože dohodu o exkluzivním streamování filmů od Disneyho (tj. i od Pixaru, Lucasfilmu a Marvelu) uzavřel v roce 2012, ale v účinnost vešla až loni. Exkluzivita pro Netflix znamenala zařazení filmů do nabídky ve stejnou chvíli, jako je Disney nabídl placeným televizním kanálům, jako je HBO. Zatím to podle The Verge alespoň vypadá, že Netflix nepřijde o již hotové tituly, ale podmínky odchodu zatím nebyly zveřejněny, takže uvidíme.

Příjmy klesají Společnosti Walt Disney klesl ve třetím fiskálním čtvrtletí čistý zisk o devět procent na 2,37 miliardy dolarů (v přepočtu asi 52,8 miliardy Kč). Důvodem byly vyšší náklady na programy, pokles předplatitelů sportovní kabelové stanice ESPN a nižší příjmy z filmů v kinech.

Disney už dříve investoval do streamovací technologie BAMTech, na které jeho nová služba také poběží (a běží na ní například i HBO nebo NHL). V souvislosti s výše uvedenými změnami studio také už příští rok spustí stream pro svůj sportovní kanál ESPN.

Zatím to podle dostupných informací vypadá, že služba bude dostupná pouze pro diváky v USA a bude obsahovat jak novinky, tak i starší filmy a televizní pořady.