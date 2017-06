Umí triky jako tým filmařů a přistane na dlani. Vyzkoušeli jsme DJI Spark

Vyndáte jej z pouzdra, chytnete do natažené dlaně, podíváte se do čelní kamery a ukazováčkem dvakrát stisknete ovladač na zadní straně dronu. Ten se probudí, kamerou si vás zaměří a zapamatuje, zabliká, zapípá a vzlétne. Při vzletu odcouvá do třímetrové vzdálenosti a tam čeká na další pokyny.

DJI Spark

Pohybem natažené paže se vztyčenou dlaní je můžete přesouvat doleva a doprava, nahoru a dolů a pokud půjdete tak i dopředu nebo dozadu. To je režim pro pořizování selfie fotografií, nikoli však obrázků s kusem natažené ruky a našpulenými rty, ale snímek focený z místa, kam se normálně nedostanete ani selfie tyčkou. Například jak stojíte na vrcholu rozhledny nebo uprostřed mostu. Když chcete pořídit snímek, stačí prsty vytvořit „rámeček“ a po uplynutí tří sekund dron pořídí a uloží fotografii. Pokud na dron zamáváte, odletí do desetimetrové vzdálenosti a může fotit i skupinové snímky s širším okolním prostorem. Pokud jej máte spárovaný s aplikací v chytrém telefonu, může na povel vytvořit devět snímků a vytvořit z nich panorama.

Po přivolání jej můžete zase nechat sednout na dlaň, jakmile dosedne, vypne motory a můžete jej zase uklidit.

DJI Spark

S trochou cviku tu funguje poměrně spolehlivě, odlet je hračka, ovládání pohybu všemi směry většinou také. Jen nesmíte mít na hlavě kšiltovku, přes kterou (stín v obličeji, z nadhledu pak zakrytí obličeje kšiltem) vás dron ztratí a přestane poslouchat (zastaví se na místě a čeká). Co jsem musel opakovat častěji, je zamávání k odletu pro focení z větší dálky - je potřeba mávat „tak akorát“ a to je potřeba si trochu nacvičit.

S aplikací a ovladačem toho umí víc

Pokud budete dron ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu, prodlouží se jeho obslužný dosah až na 100 metrů. Let ovládáte virtuálními joysticky na displeji, nebo můžete v živém obrazu přinášeném na displej vybrat konkrétní místo a tam dron odeslat.

Přes aplikaci si můžete také vybrat jeden z přednastavených letových režimů pro pořízení efektního videa. První je „Dronie“, při kterém v obraze vyberete objekt (například sebe) a dron efektně poodletí dál (ve smyslu výšky i vzdálenosti) a po křivce se vrátí zpět, přičemž z celého manévru pořídí video - je to vlastně videoselfie s širokým okolím. Druhým režimem je „Circle“, při kterém dron odletí a opisuje kolem zvoleného objektu kruhy (a samozřejmě natáčí). Třetí režim je Helix, při kterém dron kolem objektu opisuje kruhy a zároveň zvyšuje svoji výšku, takže vznikne opakovaný oblet po spirále. A poslední je „Rocket“, kdy dron přilétne přesně nad vybraný objekt a prudce letí vzhůru. I to na videu působí velmi efektně.

DJI Spark

Spark se dokáže sám vyhnout překážkám a obletět je, ale pouze před sebou (na čele dronu nad kamerou je i IR kamera) a pod sebou (senzory). Při letu pozadu nebo do boku musí překážky hlídat uživatel. Podle vyjádření DJI pro náš server by sice nebyl problém dron obsadit systémem pro kontrolu ze všech směrů, ale tím by přidali hmotnost a i potřebný výpočetní výkon, čímž by bylo nutné zvětšit dron i akumulátor, což by přidalo další hmotnost ... a to by vznikl úplně jiný produkt.

Třetí možnost je ovládání dálkovým ovladačem s joysticky, který rádius rozšíří až na 500 metrů všemi směry. Je to omezení evropskými regulacemi, v USA je možné letět dronem až 2 kilometry od ovladače. Komunikace mezi dronem a ovladačem je wi-fi, stejně jako mezi ovladačem a tabletem či telefonem.

DJI Spark

Spark je kompatibilní i s nedávno představeným headsetem Goggles, kdy můžete pohybem hlavy ovládat směr pohledu kamery, případně i celého letu dronu. To je velmi působivé, při rychlejších nižších průletech jsem trochu ztrácel stabilitu a měl tendenci si raději sednout.

GPS, GLONASS, stabilizace ...

Množství systémů, které se DJI podařilo do maličkého dronu vměstnat, je úctyhodné.

Dron určuje svoji polohu podle GPS i GLONASS satelitních navigačních systémů, takže se dokáže velmi přesně vrátit na místo, odkud vzlétl. Pro ještě větší upřesnění si dron při vzletu pořídí snímek místa vzletu a při návratu s tímto snímkem porovnává obraz z kamery tak, aby dosedl prakticky zcela přesně.

DJI Spark

Kamera má čip s velikostí 1/2,3" z produkce Sony s rozlišením 12 MPix pro fotografii a 1080p / 30 fps pro video. Kamera visí na gimballu s dvouosou stabilizací, třetí osu zastane přímo dron vlastním pozicováním.

Dron bude v prodeji za 599 eur (tedy zhruba 16 000 Kč), avšak kupříkladu chrániče vrtulí nebo ovladač budou příplatkové příslušenství. Stejně tak jako další akumulátory, na jeden vydrží dron zhruba 16 minut letu. Přikoupit lze i „charging box“, který dokáže nabíjet baterii v dronu i dvě náhradní najednou.

Podrobnější recenzi připravíme, až dorazí do Česka.