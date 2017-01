Čas zániku lidstva se podle atomových vědců přiblížil dvanáctce

Vědci z časopisu The Bulletin of the Atomic Scientist posunuli blíže ke dvanáctce ručičky speciálních hodin, jež mají odrážet závažnost hrozeb, které mohou zničit lidstvo. V přeneseném smyslu tak ukazují čas, který zbývá do apokapypsy.