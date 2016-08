Hackeři ukradli 68 milionů hesel uživatelů Dropboxu. Mají i to vaše?

Nepoužívejte jedno heslo pro více služeb! Neopakujte hesla! Když jedno heslo použijete na více místech zároveň, může se stát, že skrze špatně zabezpečenou službu se někdo dostane k vašemu hlavnímu heslu. To je rada, kterou opakujeme celkem často. Měli by se jí řídit všichni uživatelé, kterým záleží na on-line bezpečí. A administrátoři by se touto radou měli řídit dvojnásob.

Zabezpečte si svá data na internetu různými hesly Doporučení ohledně bezpečnosti na internetu jsou stále stejná, ale evidentně se hodí je zopakovat. Důležité je vědět, co, kam a proč nahráváte, a tyto služby odpovídajícím způsobem zabezpečit. 1. Nenahrávejte na internet všechno. 2. Používejte různá hesla pro různé služby. 3. Kdykoli to jde, využijte dvoustupňové ověření. 4. Využijte program pro správu hesel. Podrobné tipy si přečtěte v našem přehledovém článku.

Právě opakované použití hesla zřejmě vedlo i k hacknutí Dropboxu v roce 2012. Dropbox tehdy uvedl, že došlo ke krádeži e-mailů, nenapsal ale bohužel nic o tom, že došlo i k odcizení zašifrovaných hesel.

Útok z roku 2012 vychází najevo až nyní

Nyní se ale ukázalo, že hesla skutečně unikla. Celkem přibližně 68 milionů uživatelských jmen a souvisejících hesel uniklo posledních týdnech, není ale jasné, kdo k nim měl přístup v posledních čtyřech letech.

Polovina z hesel je zabezpečená silnou hashovací funkcí bcrypt (hash je kontrolní součet, ze kterého lze velmi obtížně získat původní heslo). Druhá polovina hesel je zabezpečena starší hashovací funkcí SHA-1.

Pokud se někdo dostane k takovéto databázi hashů, může s pomocí specializovaných nástrojů zkusit tato hesla zpětně dohledat. Čím je heslo slabší, tím jednodušší takové prolomení je. Nejčastější hesla lze prolomit prakticky okamžitě díky předem spočítaným tabulkám. V případě Dropboxu byla hesla „osolena“ (tzv. salted hash), což útočníkům dekódování ztěžuje.

Co by měli uživatelé Dropboxu udělat nyní?