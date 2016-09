Nespalte se při výběru televizoru, certifikace pro DVB-T2 již probíhá

Současné DVB-T vysílání bude dostupné do roku 2020.

Od začátku roku 2017 do roku 2020 budou vysílat přechodové DVB-T2 sítě.

Přechod na DVB-T2 sítě a vypnutí současných DVB-T sítí nastane nejspíše 1. 2. 2021.

S chystaným DVB-T2 se počítá nejméně do roku 2030.