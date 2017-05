Prohlížeč Edge pronásleduje podivná chyba. Přehazuje čísla při tisku PDF

Microsoft musí řešit tajuplnou záhadu. Jeho prohlížeč Egde v některých případech při tisku zamění čísla v dokumentu za jiná. PDF se přitom využívá jako formát, který by měl bez nastavování co nejvěrněji přenést digitální obraz na papír

Ve většině případů se tak i děje, výjimkou je tento problém prohlížeče Egde. Situace je o to horší, že je Egde ve Windows 10 primárním prohlížečem PDF dokumentů. Na problému je zajímavé to, že dokument zobrazí v prohlížeči korektně, ale problém je právě při tisku. Chyba se přitom týká dokumentů, které nebyly do PDF naskenovány, s těmi totiž formát pracuje jako s obrázky.

Vyzkoušet si to můžete sami. Zde je příklad PDF dokumentu, který dělá problémy. Zveřejnil jej uživatel Amit K. na vývojářském webu Microsoftu. Chybu si můžete vyzkoušet tak, že necháte dokument prostřednictvím prohlížeče Edge vytisknout do PDF přes nabídky „Microsoft Print to PDF“. Náš výsledný dokument vykazoval také chyby.

Podle serveru BleepingComputer již firma chybu potvrdila.

Dokud nebude chyba opravena, je tak jedinou variantou využívat jiný program na práci s PDF.

Software i hardware

Je zajímavé, že podobný problém měly kdysi i tiskárny Xerox. Ty náhodně zaměňovaly čísla na dokumentech, pokud byl nastaven určitý mód skenování.

„Chyba je ve způsobu, jakým skener provádí JBIG2 kompresi. Aby totiž systém dokázal zmenšit výslednou velikost souboru, vyhledává na dokumentu stejné oblasti, pro které vytvoří jednu kompresní verzi, a tu pak při zobrazení dokumentu nakopíruje do určených oblastí. V tomto případě však algoritmus u těchto malých znaků pochybil a vyhodnotil různá čísla jako stejné oblasti,“ psali jsme před čtyřmi roky.