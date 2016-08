Geniální marketing a brutální zdražení: Epipen se učinil nepostradatelným

Co je EpiPen? Injekce adrenalinu, kterou může kdokoli snadno aplikovat Injekční pero EpiPen je nejznámějším přípravkem z kategorie epinefrinových (adrenalinových) autoinjektorů. Slouží k pomoci při akutním alergickém záchvatu (tzv. anafylaktického šoku).

Amerikou cloumá nový skandál týkající se důležitého, život zachraňujícího léku. Cena snadno použitelné injekce EpiPen se díky farmaceutické společnosti Mylan vyšplhala mimo možnosti běžných pacientů.

Američtí záchranáři začali nahrazovat pokročilé a snadno použitelné injektory mnohem levnějšími lahvičkami s čistým adrenalinem, který pak sami nadávkují do injekční stříkačky.

Denisa Ureová ze Seattlu, která má alergii na arašídy, zase raději nakoupila EpiPeny v Kanadě, kde jsou o polovinu levnější.

Důvodem pro toto nestandardní jednání je výrazné navýšení cen EpiPenu v posledních letech. Od roku 2004 vzrostla jeho cena o 450 %, zohledníme-li inflaci. Farmaceutická firma Mylan, která jej v USA distribuuje, navíc od roku 2010 prodává pera pouze v balení po dvou. Protože pacienti s alergií by u sebe podle federálního doporučení měli mít neustále alespoň dvě taková pera, cena dále narůstá. Každý rok a půl by navíc měli pacienti, školy, restaurace a další místa, kde musí EpiPen být k dispozici, svoje zásoby obměňovat kvůli trvanlivosti účinné látky. Samotná účinná látka přitom stojí necelých 0,25 % celkové částky: zatímco dávka epinefrinu přijde na 1 dolar, jedno pero vyšlo v roce 2016 až na 600 dolarů.

Případ vyvolal - podobně jako zdražení Daraprimu v říjnu 2015 - výraznou odezvu zasažené veřejnosti a posléze i politiků. Zároveň slouží jako dobrá ukázka současného fungování - a problémů - amerického financování zdravotnictví a farmaceutického průmyslu obecně. V takovém případě je ale potřeba podívat se na „aféru EpiPen“ v souvislostech.

Jak se z EpiPenu stal miliardový šlágr

Počátky EpiPenu lze dosledovat k výzkumu americké firmy Survival Technology, kde americký inženýr Sheldon Kaplan v šedesátých letech zdokonalil autoinjektor používaný tehdy hlavně pro vojenské účely. Právě tam dával nástroj určený pro neodbornou aplikaci účinné látky smysl. Později Kaplan svůj vylepšovák změnil tak, aby mohl vpíchnout dávku adrenalinu - a to je v podstatě dnešní EpiPen. Krátce před tím, než se pero dostalo na trh, opustil Kaplan firmu a z komerčního úspěchu tak nikdy nic neměl. Patří mu však patent z roku 1977 na hypodermickou injekci i patent z roku 2004 na vylepšený EpiPen.

Aplikaci EpiPenu zvládne kdokoli

Až v roce 2007 - tedy třicet let od prvního uvedení na trh - koupila práva na EpiPen původně americká firma Mylan. V té době nevypadal EpiPen na nijak zvlášť úspěšný produkt. Ujala se jej ale Heather Breschová, nynější šéfka společnosti Mylan, a za pomocí vícestupňová marketingové a politické strategie proměnila průměrný produkt v nejziskovější položku v portfoliu globální společnosti. Z přibližně 200 milionů dolarů v roce 2007 se jí postupně podařilo zvýšit zisk z prodeje až na miliardu dolarů v roce 2014. Dosáhla toho řadou provázaných kroků:

Masivní investice do reklam - Breschová se postarala o to, aby se EpiPen stal v USA synonymem pro autoinjekční pero. To znamená, že jej pacienti častěji vyžadují a lékaři častěji předepisují.

- Breschová se postarala o to, aby se EpiPen stal v USA synonymem pro autoinjekční pero. To znamená, že jej pacienti častěji vyžadují a lékaři častěji předepisují. Lobbování u zákonodárců - více než deset amerických států vyžaduje, aby byly epinefrinové injekce v každé škole, a více než čtyřicet to umožňuje. Školy k tomu povzbuzuje i federální zákon z roku 2013.

- více než deset amerických států vyžaduje, aby byly epinefrinové injekce v každé škole, a více než čtyřicet to umožňuje. Školy k tomu povzbuzuje i federální zákon z roku 2013. Otec v Senátu - Joe Manchin, demokratický senátor za Západní Virginii, je otcem šéfky firmy Mylan Heather Breschové. Média na toto spojení začala upozorňovat především v poslední době, zatím se ale neobjevilo žádné konkrétní obvinění z nepoctivého jednání, spíše náznaky, že Breschová měla díky tomuto propojení snazší přístup k politikům. Není to ostatně poprvé, co se o jejím propojení mluví.

- Joe Manchin, demokratický senátor za Západní Virginii, je otcem šéfky firmy Mylan Heather Breschové. Média na toto spojení začala upozorňovat především v poslední době, zatím se ale neobjevilo žádné konkrétní obvinění z nepoctivého jednání, spíše náznaky, že Breschová měla díky tomuto propojení snazší přístup k politikům. Není to ostatně poprvé, co se o jejím propojení mluví. EpiPeny ve školách - do řady škol dodává firma Mylan EpiPeny zdarma, což opět pomáhá rozšířit povědomí o této značce

- do řady škol dodává firma Mylan EpiPeny zdarma, což opět pomáhá rozšířit povědomí o této značce Dohoda s firmou Disney - EpiPeny jsou k dispozici ve všech lékárničkách a stanicích první pomoci ve všech parcích společnosti Walt Disney World a na lodích spojených s touto firmou

Za sedm let (mezi 2007 a 2015) vzrostl počet pacientů, kteří EpiPen používají, o 67 procent. Zčásti za to může nárůst alergií, z části větší obeznámenost veřejnosti s tímto lékem. A samozřejmě se na tom podepsala i legislativa, která je EpiPenu nakloněná.

Alternativy Adrenaclick (různé ceny, až desetkrát levnější, malá dostupnost)

adrenalin a stříkačky (pouze pro vyškolený personál)

„Z EpiPenu se stala univerzální značka, podobně, jako třeba Kleenex u papírových kapesníků,“ říká doktor Robert Wood z fakultní nemocnice Johnse Hopkinse v Marylendu. Konkurenti mají v Americe problém se prosadit. Jediný výraznější konkurent EpiPenu - Auvi-Q - byl stažen z prodeje kvůli problémům na podzim 2015 a později se zcela přestal vyrábět.

Zdá se, že v nejbližší době by na trh mohly přijít nové alternativy, například od kalifornské firmy Adamis Pharmaceuticals, která vyvíjí podobný - a minimálně o 40 % levnější - přípravek. Prodávat by se mohl už v roce 2017. I to mohlo přispět k zvýšení ceny EpiPenu - Mylan chce využít výhody, dokud ji má.

Stouply ceny a změnila se struktura pojištění

Firma Mylan posledních sedm let vytrvale zvyšovala cenu EpiPenu, zřejmě i v očekávání toho, že se brzy objeví výrazně levnější generické řešení. Právě Mylan se přitom výrobou generických léků zabývá. EpiPen je ale v současnosti jejich zdaleka nejziskovějším přípravkem, firma mu vděčí za 40 % svého zisku.

Proč Mylan zvyšoval cenu přípravku? Protože mohl. Nic mu v tom nebrání, po produktu je velká poptávka a žádný zákon nestanovuje nejvyšší hranici, za kterou by se EpiPen směl či nesměl prodávat.

Nezměnila se ale jen cena přípravku, ale i struktura pojištěných v USA. Americký systém funguje jinak než ten český, a různé pojišťovny nabízejí výrazně odlišné podmínky. Zatímco ještě v roce 2006 mělo 96 % pojištěných Američanů placenou celou cenu léku, nyní je přibližně čtvrtina zaměstnanců pojištěna s vysokou spoluúčastí (“high-deductible health plan“). To znamená, že musí platit léky až do výše několika tisíc dolarů.

O problému stoupající ceny EpiPenu se ví již delší dobu, ale dlouho byl maskovaný právě tím, že plnou cenu obvykle neplatili koncoví zákazníci, ale pojišťovny. Poté, co více zaměstnavatelů začalo svým zaměstnancům nabízet (či vnucovat) zdravotní pojištění se spoluúčastí, se problém naplno projevil.

Tlak politiků a částečné ústupky

Původní vyjádření firmy, totiž že - „cena přípravku se postupně zvýšila, aby lépe reflektovala řadu důležitých funkcí a výhody, které produkt nabízí“, se celkem očekávatelně nesetkala s pochopením veřejnosti a spíše se stala roznětkou celé kauzy.

Heather Breschová

Šéfka Mylanu Heather Breschová se v očích části veřejnosti a médií stala tváří celého skandálu. I proto, že nárůst jejího platu se velmi podobá nárůstu ceny EpiPenu (plat Breschové stoupl od roku 2007 o 671 %, zatímco cena EpiPenu přibližně o 450 %), což je svůdný symbol.

Poté, co se zvýšená cena EpiPenu stala výrazným mediálním tématem, se do debaty zapojila i řada politiků nalevo i napravo, kteří Breschovou kritizují. Předseda justičního výboru amerického senátu Charles Grassley poslal Breschové dopis (PDF), ve kterém jí žádá o vysvětlení situace: „Jaké analýzy byly provedeny k určení ceny EpiPenu? Jaký je rozpočet na propagace EpiPenu? Jak se EpiPen v posledních letech změnil - zda vůbec - a jak a proč se to podepsalo na ceně? Nabízí Mylan asistenci pacientům, kteří EpiPen nezbytně potřebují? Jakou asistenci nabízí Mylan školám?“ Na odpověď má Breschová čas do 6. září. Podobný dopis napsaly také senátorky z výboru zabývajícího se zdravím a stárnutím.

Poté, co Breschová neúspěšně obhajovala narůstající cenu jako „lépe odrážející realitu“, přišlo ve čtvrtek 25. srpna snížení cen. Tedy nikoli přímo snížení, ale nabídka 300dolarového kuponu pro ty, kteří si lék nemohou kvůli vysoké spoluúčasti dovolit. Breschová při té příležitosti řekla, že za stoupající cenu může „vývoj pojišťovacího trhu, který je daný Obamovým opatřením (tzv. Obamacare, pozn. red.) o dostupné lékařské péči.“ Toto vysvětlení ale časově vůbec neodpovídá - cena stoupala už před rokem 2014, kdy se tzv. Obamacare začala uplatňovat v praxi.

V současném americkém systému dochází ke zdražování léků často, ovšem případ EpiPenu veřejnost zřejmě rozhořčil svou disproporční „chamtivostí“ firmy, která EpiPen nevyvinula, ale pouze zdražila. A je to další připomínka toho, že americký zdravotní systém je v situaci, kdy jsou ceny léků určovány podivným mixem volného trhu, zákulisního smlouvání, regulačních opatření a rozhodnutím velkých pojišťoven. Kupon na 300dolarovou slevu možná pomůže některým rodinám dosáhnout na EpiPen, který mají kvůli vysoké spoluúčasti neúnosně drahý. Systémový problém ale spíše podtrhuje.