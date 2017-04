Facebook ukázal 360° kamerky a chce nás naučit komunikovat myšlenkami

Druhý den vývojářské konference F8 společnosti Facebook byl věnován mimo jiné hardwarovým novinkám.

2 × 360

Facebook se hodně věnuje virtuální a rozšířené realitě, jak připomněl i šéf firmy první den konference. Je tak logické, že vedle softwarových řešení přináší i vlastní hardware, který má myšlenky firmy podpořit. Před rokem tak na stejné konferenci představila svou první kameru, která dokáže snímat 360° fotografie i videa a nyní ji doplnila o dva nové modely označené jako x24 a x6 (podle počtu integrovaných kamerek).

Surround 360.

Na první pohled je znát posun v designu. Zatímco loňský model s označením Surround 360 vypadal trochu jako létající talíř, nové modely již mají v této oblasti obvyklejší kulatý tvar. Loňský model byl nabízen jako opensource návod na vytvoření 360° kamery vlastními silami, ale na výrobě nových dvou kamerek bude Facebook spolupracovat s konkrétními firmami. V prodeji by mohly být ještě tento rok.

Firma slibuje, že video z těchto kamerek bude mít šest stupňů volnosti (six degrees of freedom, 6DoF). To znamená, že vedle klasického pohledu nahoru, dolů, vlevo a vpravo se nyní může divák v obraze posunout vpřed, vzad, do strany nebo se zcela převrátit.

Ovládání myšlenkami

Velkou pozornost vyvolalo vystoupení Reginy Duganové, která pracuje ve speciální skupině označované jako Building 8 (Budova 8). V ní Facebook vyvíjí produkty, jež budou měnit náš pohled na svět.

A opravdu, Duganová, která dříve pracovala pro americkou agenturu DARPA (vyrábí například nové technologie pro armádu), představila práci na čipu, který umožní převádět myšlenky na slova. Doslova tak umožní lidem psát přímo jejich mozkem. Cílem je přinést tak rychlé psaní, které až pětinásobně překoná rychlost psaní na mobilním telefonu.

„Zní to neuvěřitelně, ale je to blíže, než si dokážete představit,“ řekla na konferenci Duganová. Pomocí mozkových implantátů prý již nyní mohou lidé napsat osm slov za minutu.

Cílem společnosti Facebook, která spolupracuje s výzkumnými pracovníky na několika univerzitách v USA, je vytvořit neinvazivní nositelné zařízení, s jehož pomocí by lidé dokázali zadávat 100 slov za minutu. Využití by pak našel nejen jako pomoc lidem se zdravotním postižením.

Prostřednictvím snímání mozkové aktivity chce Facebook naučit počítače zjistit, jaká slova chce člověk vyslovit.

Člověk má běžně mnoho myšlenek a tužeb, ale jen některé chce sdělit. Systém Facebooku má právě taková slova dekódovat v okamžiku, kdy se je rozhodnete sdělit a „pošlete“ je do mozkového řečového centra. K tomu firma podle serveru TechCrunch využívá optické neurozobrazovací systémy s pokročilým prostorovým rozlišením a neurální protetiku příští generace.

Na systému firma začala pracovat zhruba před půl rokem a následně podepsala smlouvu se 17 univerzitami včetně Harvardu a Princetonu, aby se vývoj urychlil.

Jiný projekt z dílny Budovy 8 se podel agenture Reuters pokouší vylepšit schopnost komunikovat pouze prostřednictvím dotyku. V podstatě udělá z kůže uši. Facebook totiž zkouší, jak by kůže mohla napodobit způsob, jakým ucho překládá zvuk, aby mu mozek rozuměl.

Ukázka přenášejí informace dotykem. Inženýrka na snímku má na ruce elektronické zařízení, které vytvářů dotkykové či tlakové vjemy. Druhou rukou pak provede jeden z několika úkonů, které jsou zadávány z předpřipravených úkonů.

Na videozáznamu z konference můžete zhruba v čase 1:35:30 vidět dva zaměstnance Facebooku, jak přenášejí informace dotykem. Zaměstnankyně Francesca má na ruce elektronické zařízení vytvářející tlak, druhý zaměstnanec toto zařízení ovládá přes počítačový program, který slova vytváří pomocí tlakových změn. „Pokud se Francesky zeptáte, co cítí, odpoví, že se učí cítit akustickou podobu slova na ruce.“ vysvětluje později Duganová. Svým způsobem je to jiný druh Braillova písma.

Tyto a další vyvíjené produkty, pokud budou úspěšné, mohou pomoci společnosti Facebook posunout se od závislosti na příjmech z reklamy k příjmům z prodeje produktů.