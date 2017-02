Facebook chce ovládnout poslední obrazovku v domě. Míří do televizorů

Provozovatel přední světové sociální sítě Facebook uvede v brzké době na trh samostatnou aplikaci, která uživatelům umožní sledovat na chytrých televizorech videozáznamy, které najdou na svých facebookových stránkách. Facebook tím chce lépe soutěžit o reklamní příjmy se servisem YouTube od konkurenční společnosti Google, s videoslužbou Netflix a s tradičními televizními kanály.

Na svých televizorech budou moci sledovat videa vytvářená pro Facebook majitelé aplikací Apple TV, Fire TV od společnosti Amazon. K dispozici bude i na chytrých televizorech od jihokorejského Samsungu. Úterní oznámení Facebooku odpovídá snaze společnosti více se zaměřovat na video. Firma nyní silně propaguje aplikaci Facebook Live, která uživatelům umožňuje živě streamovat natáčené události.

Podle analytiků oslovených BBC bude muset společnost Facebook k tomu, aby ovládla i poslední monitor, na kterém ještě v domácnostech nedominuje, výrazně zlepšit kvalitu obsahu videonabídky proti tomu, co je na její síti k dispozici teď. To si vyžádá velké investice, zejména do získání talentů, kteří budou vytvářet videa exkluzivně pro Facebook.