Chystá se placená část Facebooku. Bude jen omezený počet zpráv

Není to zase až tak dávno, co Facebook uvedl na trh novou službu Instant Articles, která ve spolupráci s některými médii umožnila sledovat nejnovější zprávy a informace přímo a ne jen prostřednictvím odkazů.

Nyní budou za takové články uživatelé platit. Vyplývá to ze zjištění deníku The Wall Street Journal, podle kterého se by se měla novinka objevit ke konci roku 2017. Placený nemá být kompletně celý přístup, ale jen články, které budou nad předem nastavený limit. K dipozici tak bude určitý počet článků zdarma, a teprve když jejich množství uživatel vyčerpá, bude si muset zaplatit za další. Limit článků zdarma se obnoví každý měsíc.

Podobný způsob placení systém nabízejí i některá média, kdy si také můžete přečíst několik článků (denně, týdně, měsíčně) zdarma a za další pak platíte.

Facebook nabízí jen články vybraných médií, která s ním uzavřela smlouvu. Hlavním přínosem pro uživatele měla být úspora času a také peněz za připojení, když se jim nenačítá stránka s textem zprávy ze serveru média, ale vidí ji přímo na Facebooku. Facebook a média si rozdělují příjmy z reklamy a dá se předpokládat, že podobně se budou dělit i o zisky z placeného přístupu.

Ještě je třeba připomenout, že se tyto změny netýkají České republiky, protože služba Instant Articles s českými médii zatím neexistuje.