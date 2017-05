Facebook maže účty před volbami v Británii. Kvůli falešným zprávám

Provozovatel sociální sítě Facebook před červnovými volbami v Británii vyřadil desetitisíce účtů, aby v zemi zabránil šíření falešných zpráv. Předčasné parlamentní volby se ve Spojeném království uskuteční 8. června.

Podle šéfa technické služby Facebooku v Británii Simona Milnera dělá Facebook všechno pro to, aby bojoval s problémem falešných zpráv. Sociální síť se prý chce dostat ke „kořenům problému“ a spolupracuje s řadou jiných organizací, které prověřují a analyzují obsah zpráv týkajících se britských voleb.

Facebook rovněž podle BBC v britských tištěných médiích publikoval reklamy, v nichž poskytuje rady, jak falešné zprávy rozpoznat. Čtenáři by prý měli být skeptičtí při čtení titulků a pozorně by měli sledovat internetovou adresu webových zpráv.

Podobně se firma chovala před volbami ve Francii, kde také publikovala v několika tištěných listech celostránkovou reklamu s informacemi o falešných zprávách, mazala účty a podnikala další kroky, jak je popisuje ve svém dokumentu (PDF). V reklamách se objevují informace, které firma zveřejnila v rámci své kampaně na Facebooku již dříve.

Vedení společnosti v minulých dnech oznámilo, že v průběhu roku celosvětově zaměstná dalších 3 000 lidí, aby monitorovali a odstraňovali závadný obsah. Facebook už zaměstnává na 4 500 lidí, kteří obsah sledují, vyhodnocují a při porušení pravidel odstraňují.

V Rakousku musí Facebook mazat nenávistné příspěvky

Vedle boje s falešnými zprávami musí Facebook čelit i problémům s nenávistnými příspěvky. Už před rokem se řada internetových firem včetně Facebooku dohodla na kodexu boje s nenávistí. Zdá se však, že to nestačí. Podle rozhodnutí vídeňského odvolacího soudu musí Facebook mazat nenávistné příspěvky a měl by být schopen proces odstraňování nevhodných zpráv automatizovat.

Verdikt odvolacího soudu navíc zpřísňuje předchozí soudní rozhodnutí o povinnost mazat tyto příspěvky nejen v Rakousku, ale napříč celou internetovou platformou.

Podle agentury Reuters jde o vítězství aktivistů, kteří usilují o to, aby provozovatelé sociálních sítí bojovali proti takzvanému trollování, tedy zapojování anonymních účastníků do internetových diskusí za účelem vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě. V Rakousku podnět k soudu podali Zelení po urážkách namířených na jejich předsedkyni Evu Glawischnigovou.

Urážky jako například „podlá zrádkyně národa“ nebo „úplatná blbka“ byly šířeny z falešného profilu na jméno „Michaela Jašková“, uvedla agentura APA.

Rakouští Zelení teď budou usilovat o ještě přísnější soudní výrok a záležitost chtějí předložit nejvyššímu soudu. Facebook by podle nich pak musel mazat nejen konkrétní inkriminovaný příspěvek, ale i jemu podobné, a musel by identifikovat majitele falešných účtů. Facebook by také měl hradit soudní výlohy spojené se žalobami na tuto sociální síť.

Také jinde v Evropě zákonodárci zvažují, jak donutit Facebook, Google, Twitter a další internetové platformy k urychlenému odstraňování projevů nenávisti nebo podněcování násilí.

Německá vláda v květnu schválila plán, který má umožnit ukládat provozovatelům sociálních sítí pokuty až 50 milionů dolarů (přes 1,3 miliardy Kč), pokud nevhodné příspěvky neodstraní. Celoevropská pravidla v této věci zvažuje také Evropská unie.