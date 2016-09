Odhalil jsem falešné video pádu WTC. Konspirační teorie vysvětlí všechno

Zastánci konspiračních teorií a důkazy Cílem tohoto článku je poukázat na některé časté problémy, se kterými se setkáte při diskuzi (nejen) se zastánci konspiračních teorií Konspirační teorie, tedy teorie, která předpokládá tzv. „velké spiknutí“, potřebuje jen tři věci. Organizaci, kterou můžeme označit za mocnou a vlivnou Naznačit, že tato organizace může manipolovat informace Nyní můžeme cokoli, co neodpovídá naší teorii, označit za zmanipulované Znamená to, že konspirační teorie mají předem zabudovaný mechanismus, který velmi ztěžuje rozumnou a věcnou diskuzi. Jakoukoli informaci, která nezapadá do propagované teorie, lze odmítnout jako podvrženou. Naopak u informací, které konspirační teorii potvrzují, jsou její zastánci velmi shovívaví. Vždyť ona mocná organizace se jistě postarala o to, aby žádný jasný důkaz neexistoval. To neznamená, že nemůže ke spiknutím docházet. Dochází k nim. Ale důkazy, které toto spiknutí dokládají, musejí významností odpovídat rozměrům takového spiknutí. Nepříklad konspirační teorie o tom, že Američané nepřístáli na Měsíci, by musela vysvětlit, jak dokázaly desetitisíce pracovníků udržet toto tajemství. Čím větší spiknutí, tím menší je jeho udržitelnost. "Žijeme ve světě plném úzkosti. A myslím, že hlavním důvodem této úzkosti je, že nevíme, komu důvěřovat a v co věřit," říká scenárista Frank Spotnitz. "Je velmi přitažlivé přijmout nějakou velkou konspirační teorii, protože je to jako kouzelný klíč, který všechny ty kousky slepí dohromady. Otevře dveře a vy najednou víte: Aha, tak tohle se děje. Ještě že to vím. Taková úleva. Úzkost kupodivu poleví. A nezáleží na tom, jak podivná nebo znepokojivá ta konspirační teorie je. I tak je to jasná odpověď ve světě, který mnoho jasných odpovědí nenabízí."