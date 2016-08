FBI varuje před hackerskými útoky na americké volební systémy

FBI ve svém bulletinu (který se dostal do rukou novinářům z Yahoo News) varuje volební výbory po celých Státech před možným kyberútokem na volební infrastrukturu. Doporučuje, aby přijali neobvykle přísná bezpečnostní opatření na všech počítačových systémech.

Upozornění nazvané „Útočníci zaměřující se na státní výbor volebních systémů“ bylo v nízkém režimu utajení a píše se v něm, že FBI vyšetřuje podobné útoky na volební infrastrukturu ve dvou státech USA. Bulletin sice nejmenuje konkrétní státy, ale podle novináře Michaela Isikoffa jde o Arizonu a Illinois. Právě v Illinois hackeři odcizili data týkající se 200 tisíců registrovaných voličů (v USA se volič před volbami musí registrovat).

„Tohle je velmi závažná věc,“ uvedl pro Yahoo News bezpečnostní expert Rich Barger. „Ve dvou státech došlo k úspěšnému útoku na volební systém, a byla ukradena citlivá data. To by rozhodně mělo voliče znepokojit.“ Podle něj metody útoku připomínají ty, které používají státem placení rušští hackeři. To, že hackeři byli podle současné vyšetřovací verze z ciziny, potvrdil i Ken Menzel.