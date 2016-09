Firefox experimentuje s více vlákny, prý se zrychlí o 400 - 700 %

Organizace Mozilla, která vyvíjí prohlížeč Firefox, testuje novou funkci s krycím názvem Electrolysis. Jedná se o experimentální rozdělení programu na samostatné procesy, které s „mateřským“ programem komunikují pomocí ipdl protokolů a rozdělují si mezi sebe práci. Podobně se chová například prohlížeč Chrome, což si můžete ověřit v systémovém seznamu spuštěných procesů.

Mozilla v posledních měsících tuto funkci otestovala na jednom procentu svých uživatelů. Podle vyjádření Asy Dotzlera, šéfa vývoje Firefoxu, ukazují prvotní měření v reálném prostředí zlepšení o 400 % v oblasti responzivity (jak prohlížeč reaguje) a 700% zlepšení v rychlosti načítání dlouhých stránek. Dotzler nyní sám přiznává, že předchozí verze Firefoxu byly „kraksny“ (v originále “janky“).

V dalších měsících se rozšíří testovací základna na 10 % uživatelů, poté na polovinu uživatelů a do šesti měsíců by měla být funkce zpřístupněna všem jako výchozí, pokud půjde vše podle plánu. Pokud nechcete nechat nic náhodě, můžete si zapnutí funkce Electrolysis (“e10s“) vynutit. Tady je návod, jak na to: