Google zablokoval 200 propagátorů falešných zpráv

V roce 2015 zablokoval Google ve své reklamní síti AdSense 780 milionů reklam, v loňském roce to byl více než dvojnásobek, konkrétně 1,7 miliardy. Firma to uvedla ve své pravidelné zprávě nazvané „Bad Ads (špatné reklamy)“, kde informuje o boji proti reklamám porušujících pravidla.

Představu, co všechno firma blokuje, si můžete získat z následujících údajů.

„Zakročili jsme proti 47 tisícům webů, které propagovaly podvodný obsah a produkty související s hubnutím. Provedli jsme akci proti více než 15 tisícům webů s nežádoucím softwarem a zablokovali 900 tisíc reklam propagujících stránky s malwarem. Pozastavili jsme kolem šesti tisíc stránek a šesti tisíc účtů za pokus inzerovat padělané zboží, jako jsou imitace značkových hodinek,“ píše Google ve zprávě.

Zajímavá jsou data o množství zadavatelů, kteří měli problém s novým pravidlem, zavedeným loni v listopadu. Toto pravidlo zakazuje, aby se weby, které se chtějí propagovat pomocí AdSense, vydávaly za někoho jiného.

Za dva měsíce jeho působení Google zahájil šetření u 550 stránek, které byly v podezření, že toto pravilo porušují. Firma pak podnikla kroky s 340 z nich a 200 jich zablokovala. Byly to ty, které zpravidla simulovaly nějakou zpravodajskou agenturu nebo médium, například tím, že požívaly stejnou adresu, ale na jiné doméně (místo .com třeba .co). Právě takové stránky vytvářejí vymyšlené zprávy.