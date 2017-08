Google propustil programátora kvůli traktátu proti podpoře žen v IT

Vedení společnosti Google se přes víkend ocitlo v nelehké situaci. Jeden z programátorů, jenž pro Google v kalifornském Mountain View pracuje, totiž rozeslal svým kolegům vnitrofiremní memorandum (náhled jedné verze dokumentu zde). To vyvolalo ve firmě Google bouřlivou debatu, která se později přenesla i do veřejného prostoru.

Dokument programátora James Damorea (Google), který vyvolal bouřlivou diskuzi o ženách v IT nejen uvnitř společnosti Google

Damore v dokumentu píše, že firma Google klade „přílišný důraz na diverzitu“, aniž racionálně kalkuluje, zda se jí tato diverzita skutečně vyplatí. Nelíbí se mu také, že Google tím, že nabízí některé podpůrné programy pouze pro ženy, vlastně diskriminuje muže. Podle něj má Google příliš „levicové“ smýšlení a ignoruje „biologicky dané rozdíly mezi mužem a ženou“.

James Damore vypočítává, čím se ženy od mužů liší: podle něj „v průměru“ dají více na emoce a estetiku, jsou spíše družné než asertivní, a mají větší sklony k úzkosti a nezvládají stresové situace

Hlavní Damoreho myšlenkou, která se v textu několikrát opakuje, je nebezpečí diverzity jako hodnoty samo o sobě. Společnosti Google by podle něj mělo jít o technologii a nikoli o diverzitu. Tím, že Google podporuje ženy, podle Damoreho zároveň diskriminuje muže. Z textu je patrné, že se Damore snažil odkazovat na vědecké výzkumy, které jeho pohled podporují.

Někteří lidé v Googlu i mimo něj považují dokument za „odvážně“ sepsané shrnutí situace, či přinejmenším dobré téma k diskuzi. Jiní v textu vidí opakování klasických stereotypů, jež jsou jedním z důvodů, proč ženy, které chtějí pracovat v IT sektoru, mají problém prosadit se v mužských kolektivech.

„Nejenže je skoro vše, co v dokumentu napsal, fakticky chybné, ale také to může způsobit závažné škody v rámci společnosti,“ myslí si například programátor Yonatan Zunger, který pro Google v minulosti také pracoval. „Vytvořil tak učebnicový příklad nepřátelského pracovního prostředí,“ neboť prakticky označil velkou část zaměstnanců (ženy tvoří přibližně pětinu technického personálu Googlu) za obecně méně schopné a naznačuje, že jsou na své pozici díky pozitivní diskriminaci.

Další upozorňují, že diskriminace žen v IT není nějaký teoretický problém, ale každodenní realita, která se dotýká i Googlu. Společnost je mimo jiné vyšetřována americkým ministerstvem práce pro podezření, že za stejnou práci platí více mužům než ženám.

Google nejprve reagoval opatrně, poté programátora propustil

James Damore nabízí, jak by situaci šlo řešit bez důrazu na gender: zvážit, zda má diverzita takový význam, jaký je jí přikládán, zaměřit se na pocit bezpečí a neklást takový důraz na empatii

Damorův dokument začíná i končí obecným připomenutím toho, že pro to, aby bylo možné nějaký problém řešit, je nejprve nutné vést o něm otevřenou debatu. „Ale to není možné, protože levicové zatížení Googlu vytvořilo politicky korektní monokulturu, která své odpůrce umlčuje,“ vyjádřil se Damore. Tím své nadřízené postavil před nelehkou volbu: pokud se za něj postaví, riskují, že to bude vykládáno jako souhlas s napsaným. Pokud mu dají výpověď, bude to vypadat jako potvrzení jeho slov o umlčování.

Google zpočátku zkusil opatrnou reakci. Danielle Brownová, nově jmenovaná ředitelka pro diverzitu, uvedla: „Domnívám se, že tento text dělá v otázce postavení obou pohlaví nesprávné závěry. S jeho závěry se ani já, ani Google jako společnost neztotožňujeme.“ Zároveň však zdůraznila, že „k naší naší otevřené vnitrofiremní kultuře patří také podpora sdílení alternativních názorů, včetně názorů politických. Tyto debaty ovšem musí probíhat v souladu s kodexem zaměstnance a platnými zákony.“

Později však Damore přeci jen dostal výpověď. V e-mailu potvrdil, že byl propuštěn za „upevňování genderových stereotypů“ a porušení kodexu zaměstnavatele (v originále: „perpetuating gender stereotypes“ a „violating the Code of Conduct“).

James Damore se v aktualizovaném dokumentu ohradil proti nařčení ze sexismu: „Jestli o tomto problému nemůžeme otevřeně diskutovat, tak jej nevyřešíme.“

Téma desetistránkového dokumentu, který James Damore sdílel na intranetu Googlu - diverzita a diskriminace žen v IT firmách - je v Silicon Valley velmi aktuální. Poslední dobou třeba skandály spojené s diskriminací a obtěžováním žen na pracovišti otřásly kalifornskou firmou Uber. Mnohé programátorky si stěžují, že jsou posuzovány nikoli podle schopností programovat, ale podle toho, že jsou ženy. Přitom paradoxně právě programování bylo dříve profesí, ve které dominovaly ženy. Současná početní převaha mužů ve vědeckých a technických oborech nemá jednoduché vysvětlení, nicméně tvrdit, že jde jen o důsledek „biologických rozdílů“, je nejen zjednodušené, ale zjevně i výbušné.