„Málem jsem zabil bratra!“ Nový překladač je lepší, chyby jsou vtipnější

The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn.

Studio byla naplněna bohatou vůni růží, a když se světla letní vítr vzbudil uprostřed stromů na zahradě, tam přišlo přes otevřené dveře těžkých vůni z lila, nebo více delikátní parfém z růžového-květinové trn.

Studio bylo naplněno bohatou vůní růží, a když světlo léto vítr míchá uprostřed stromů v zahradě, přišel otevřenými dveřmi těžká vůně šeříku nebo více delikátní vůně růžového-kvetoucí trn.

Ateliér se naplnil bohatým zápachem růží a když se v zahradě stromy rozvířil lehký letní vítr, prošly otevřenými dveřmi těžká vůně lila nebo jemnější vůně růžového kvetoucího trnu.