Google prodal svou divizi, která vyvíjela roboty i pro armádu

Google koupil robotickou firmu Boston Dynamics v roce 2013, ale v polovině loňského roku se rozhodl, že ji prodá. Po roce se tak našel kupec, kterým je japonská firma SoftBank Group. Od internetového giganta získá ještě další robotickou firmu Schaft, která jako SoftBank sídlí v Japonsku.

Alphabet, což je mateřská společnost Googlu, v květnu loňského roku vyčlenil Boston Dynamics ze struktury, aby jej připravil k prodeji.

Důvodem bylo i to, že si Google prý představoval robota na kolečkách, zatímco vývojáři z Boston Dynamics trvali na tom, že chodící robot je lepší. Google se prý také podle serveru TechInsider obával, že by video ukazující pracující roboty mohlo vést k obavám, že roboti budou brát lidem práci. I to vedlo k tomu, že se vývojáři z Boston Dynamics necítili jako součást Googlu, ale spíše jako nezávislá entita.

VIDEO: WildCat. Robotická obluda pro americkou armádu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Loni se spekulovalo, že zájem o koupi by mohly mít firmy jako Amazon v rámci robotizace skladů či Toyota pro svůj Toyota Research Institute. Druhé zmíněné společnosti se přitom dávala větší pravděpodobnost, protože k Toyotě přešli James Kuffner, spoluzakladatel robotické divize Googlu, a Joseph Bondaryk, který řídil operace Boston Dynamics v rámci Googlu. Nyní je tedy všechno jinak.

VIDEO: Američtí mariňáci vzali na cvičení robotickou mulu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SoftBank investuje do robotů i umělé inteligence

SoftBank Group je velká korporace, která podniká v telekomunikacích, technologiích, financích, elektronickém obchodu i médiích a dalších oblastech. V oblasti investic do technologií není žádným nováčkem. Jen letos na sebe upozornila například koupí společnosti ARM, která vyvíjí architekturu čipů hojně využívaných v mobilních zařízeních. Není to také tak dávno, co koupila několikaprocentní podíl ve výrobci grafických karet Nvidia.

Podle agentury Reuters se dá předpokládat, že obě nové firmy SofBank přidá do svého rozšiřujícího se portfolia firem zabývajících se umělou inteligencí. Firma se v této oblasti hodně angažuje. V rámci fondu Vision Fund má připraveno asi 93 miliard amerických dolarů (cca 2,2 bilionů korun) na akvizice v této oblasti.

„Chytrá robotika bude klíčovým hnacím motorem další fáze informační revoluce a Marc (Raibert) a jeho tým v Boston Dynamics jsou v čele technologického vývoje pokročilých dynamických robotů,“ řekl agentuře předseda skupiny SoftBank Masayoshi Son. Mac Raibert je generální ředitel a druhý spoluzakladatel společnosti Boston Dynamics.

Boston Dnymics a Schaft

Son ví o čem mluví. Právě Boston Dynamic přitahuje pozornost laické i odborné veřejnosti novými nápady na různé druhy robotů. Známou se stala především vývojem chodícího robota BigDog pro americkou armádu. Od té doby se však firma blýskla i několika dalšími roboty. Třeba Divokou kočkou, Gepardem, robotickou žirafu nebo humanoidním Atlasem.

VIDEO: Nová generace robotů ustojí i šťouch hokejkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Schaft na sebe zase upozornil v rámci robotické soutěže DARPA Challenge, kde postoupil do finále, ale Google nakonec jeho účast odvolal.