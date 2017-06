AMD i Nvidia plánují speciální grafiky pro těžbu bitcoinů

Cena bitcoinu se nyní pomalu blíží úrovni 3 000 amerických dolarů a úměrně tomu se zvyšuje poptávka po systémech, které jej dokážou efektivně těžit. Podle některých zpráv se tak nedostává výkonnějších grafických karet, které mohou sloužit spíše k těžbě bitcoinů než pro hraní náročných her. Jak těžba probíhá, se dozvíte z tohoto článku.

Server Videocardz.com nyní přišel se zjištěním, že se dokonce oba hlavní výrobci grafických karet chystají uvést na trh speciální modely určené právě pro těžbu bitcoinů. Server se sice domnívá, že je to proto, aby těžaři nevykupovali klasické grafické karty, ale je to spíše marketingový trik, který má přilákat pozornost. Právě AMD i Nvidia již dříve propagovaly své grafiky jako efektivní systémy na těžbu bitcoinů.

Upravené grafické karty mají být bez grafických výstupů a budou levnější. Důvěryhodnost zprávy poněkud degraduje skutečnost, že by Nvidia měla u těchto karet nabízet záruku omezenou pouze na 90 dnů. Byť jsou karty při výpočtech souvisejících s těžbou vysoce namáhány a zpravidla běží 24 hodin denně, takto razantní snížení záruky se zdá vysoce nepravděpodobné a značně by to omezovalo možnosti prodeje této karty.

Podle Videocardz.com má Nvidia pro tuto speciální kartu využít grafiku GeForce GTX 1060 s čipem GP106-100 a AMD zase chystá upravený Polaris.