NSA šetří napadení serveru dodavatele softwaru pro americké volby

Patrně ruští hackeři napadli několik dnů před loňskými americkými prezidentskými volbami server nejméně jednoho dodavatele amerického hlasovacího softwaru. Konkrétně jde o floridskou firmu VR Systems, která dodávala registrační komponentu do volebního softwaru. Vyplývá to z uniklé zprávy Národní bezpečnostní agentury (NSA), kterou zveřejnil server The Intercept. Mluvčí Kremlu obvinění popřel.

Zřejmě v souvislosti s únikem těchto informací na zmíněný server již v USA zadrželi 25letou Reality Leigh Winnerovou, zaměstnankyni externí firmy pracující pro NSA. Americké ministerstvo spravedlnosti ji obvinilo, že vynesla přísně tajné informace z vládní agentury.

Podle amerických médií Winnerová, která pracovala pro NSA od února, odcizila právě zprávu o ruském hackerského útoku. Její právník to však odmítl potvrdit.

Ovlivnění voleb?

V uniklé zprávě se nepíše, zda měl hackerský útok nějaký vliv na výsledky voleb. Ruská vojenská rozvědka GRU podle ní napadla společnost dodávající hlasovací software a na konci října a počátku listopadu loňského roku rozesílala phishingové e-maily na adresy více než stovky amerických volebních úřadů.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov obvinění vznesená v uniklé zprávě odmítl. Kreml podle něj nevidí žádný důkaz, který by dokazoval, že je tato informace pravdivá. Moskva důrazně odmítá možnost, že by za hackerskými útoky byla ruská vláda, dodal Peskov.