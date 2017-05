Zkáza Hindenburgu. Navzdory ohnivému peklu se mnozí podruhé narodili

Zajímavé otázky spojené s Hindenburgem Kolik stála letenka? Cesta Hindenburgem vyšla cestující pěkně draho, a to i v případě, kdy nedošlo k havárii. Jak uvádějí dobové propagační materiály dopravce, stála v roce 1936 jednosměrná letenka mezi Frankfurtem nad Mohanem a Lakehurstem 400 dolarů (současné zdroje uvádí cenu 450 dolarů, možná došlo ke zdražení pro sezonu 1937) a zpáteční 720 dolarů. Pokud chtěl mít někdo dvojlůžkovou kajutu sám pro sebe, nezbylo mu než zaplatit 680, případně za zpáteční 1224 dolarů. Cesta z Německa do Rio de Janeira vyšla na 1500 říšských marek, v případě okupace dvoulůžkové kabiny jedním člověkem to bylo 2200 říšských marek. Zde je zajímavé uvádění rozdílné měny při cestě do USA a do Brazílie a absence informací o zpáteční letence do Ria (oba tyto aspekty se však dají víceméně pochopit). Vidíme, že letenka nebyla vůbec levnou záležitostí. Pokud si to ještě dobře pamatuji, tak kurz naší koruny k říšské marce byl tenkrát přibližně 8:1, let do Jižní Ameriky by pak našince vyšel na asi 12 000 Kč. Abychom se dostali trošku do obrazu, tak v Československu tehdy oscilovala průměrná dělnická mzda v běžných průmyslových oborech kolem 500 Kč, dělníci specialisté ve strategických oborech (zbrojní, chemický, atd.) si mohli vydělat téměř dvojnásobek. A co kuřáci? Kuřáci tabákových výrobků se mohli během letu v Hindenburgu kupodivu oddávat své kratochvíli, avšak pouze ve speciální kuřárně a za dodržení přísných podmínek. Kuřivo bylo na palubě dokonce k prodeji. Cestující měli zakázáno brát si "do vzducholodě" zápalky nebo zapalovače. Kuřárna se nacházela na dolní palubě (paluba B). Protože vodík z plynových oddílů unikal v malém množství i přirozeně, nebylo ponecháno nic náhodě. Vzduchotechnika udržovala v kuřárně mírný přetlak, aby se tam žádný vodík nedostal, a vchod do ní hlídal stevard, aby nikoho nenapadlo odejít se zapáleným doutníkem či cigaretou mimo tento vyhrazený prostor. Konec vzducholodí? Zkáza Hindenburgu zapříčinila v té době konec komerční vzducholodní dopravy. Nemá to ovšem cenu příliš dramatizovat, protože v době této havárie takto létaly pouze dvě vzducholodě a jedna se stavěla. Navíc za pár let s příchodem války by s tím byl stejně konec. Někdy se však můžeme setkat se zkratkovitým chybným tvrzením, že havárie Hindenburgu byla tečkou za érou zeppelinů, nebo že dokonce znamenala konec vzducholodí. Závěrečnou tečkou za érou zeppelinů bylo v letech 1939 a 1940 uzemnění a sešrotování vzducholodí LZ 130 Graf Zeppelin II a USS Los Angeles (ex LZ 126). LZ 130 dokonce vzlétla poprvé až po havárii Hindenburgu a v následujícím období provedla tři desítky zkušebních, propagačních a špionážních letů. A názor o konci vzducholodí je zcela scestný, stačí si jen spočítat, kolik jich třeba během nadcházející války používalo US NAVY, například k protiponorkovému hlídkování v domácích vodách. A vůbec nevadí, že byly menší než zepeliny a neztužené.